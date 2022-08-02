يوفنتوس يعلن رحيل لاعبه بشكل نهائي

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 19:23

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - فياريال

أعلن نادي ساليرنيتانا تعاقده مع جريجوريس كاستانوس لاعب يوفنتوس حتى صيف 2026 خلال صفوف الانتقالات الصيفية الجارية.

وفعّل ساليرنيتانا بند شراء كاستانوس من يوفنتوس بعدما كان معارا في صفوفه الموسم الماضي.

كاستانوس (24 عاما) يعتبر من أبناء يوفنتوس وتدرج في صفوفه حتى وصل إلى الفريق الأول صيف 2018.

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ولم يظهر كاستانوس بقميص الفريق الأول ليوفنتوس خلال 61 دقيقة فقط في الدوري الإيطالي.

وشارك لاعب متوسط الميدان مع ساليرنيتانا الموسم الماضي في 29 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

وينشط ساليرنيتانا في الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي منذ صعوده التاريخي لأول مرة الموسم الماضي.

وأنهى ساليرنيتانا الموسم الماضي في المركز الـ17 برصيد 45 نقطة.

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يوفنتوس جريجوريس كاستانوس ساليرنيتانا
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