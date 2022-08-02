يوفنتوس يعلن رحيل لاعبه بشكل نهائي
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 19:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي ساليرنيتانا تعاقده مع جريجوريس كاستانوس لاعب يوفنتوس حتى صيف 2026 خلال صفوف الانتقالات الصيفية الجارية.
جريجوريس كاستانوس
النادي : ساليرنيتانا
وفعّل ساليرنيتانا بند شراء كاستانوس من يوفنتوس بعدما كان معارا في صفوفه الموسم الماضي.
كاستانوس (24 عاما) يعتبر من أبناء يوفنتوس وتدرج في صفوفه حتى وصل إلى الفريق الأول صيف 2018.
Anyone remember this 🇨🇾 Grigoris Kastanos 𝙍𝙊𝘾𝙆𝙀𝙏 🚀 from last season? We bet @OfficialUSS1919 fans do 💥#SerieA 💎 pic.twitter.com/LRtkJhu1ly— Lega Serie A (@SerieA_EN) August 2, 2022
ولم يظهر كاستانوس بقميص الفريق الأول ليوفنتوس خلال 61 دقيقة فقط في الدوري الإيطالي.
وشارك لاعب متوسط الميدان مع ساليرنيتانا الموسم الماضي في 29 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع آخر.
وينشط ساليرنيتانا في الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي منذ صعوده التاريخي لأول مرة الموسم الماضي.
وأنهى ساليرنيتانا الموسم الماضي في المركز الـ17 برصيد 45 نقطة.
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