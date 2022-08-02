رسالة ترحيب من بوفون لـ فابريجاس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي

وجه المخضرم جيانلويجي بوفون حارس بارما رسالة ترحيب إلى سيسك فابريجاس الذي انتقل إلى نادي كومو.

بارما وكومو يتواجدان في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا.

وقال بوفون في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "سيكون من دواعي سروري أن ألعب ضدك على أرض الملعب وأتحداك مرة أخرى سيسك".

وأضاف "مرحبًا بك في إيطاليا أيها البطل، أنتظرك بأذرع مفتوحة".

وأتم مازحا "دعنا نرى ما إذا كان يمكنك هز شباكي مرة أخرى".

Sarà un piacere ritrovarti in campo e sfidarti ancora una volta @cesc4official 🇮🇹 Benvenuto in Italia, campione! Ti aspetto a braccia aperte 💪🏻😉 Ps. Vediamo se riesci a segnarmi ancora🤪 pic.twitter.com/9ok2jHXxQU — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2022

وأعلن نادي كومو الإيطالي تعاقده مع سيسك فابريجاس نجم تشيلسي وأرسنال وبرشلونة السابق لمدة موسمين.

وقال فابريجاس في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "على المستوى الفردي الأمر انتهى بشكل سيئ، كل لاعب محترف يريد أن يلعب وأن يشعر بأهميته".

وتابع "ما زلت أريد أن ألعب ولا أريد أن ينتهي بي الأمر كذلك، الموسم الماضي كان سيئ للغاية ولم أكن أريد أن ينتهي الأمر كذلك، أريد أن أحظى بالفرح وأن أنهي الأمر بمشاعر جيدة وأن أكون ضمن فريق يؤمن بي".

وانتقل فابريجاس إلى كومو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع موناكو.

صاحب الـ 35 عاما شارك مع موناكو الموسم الماضي في ست مباريات فقط ونجح في صناعة هدف وحيد.

وتأسس نادي كومو الإيطالي عام 1907 وأنهى دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي في المركز الـ13.

وكانت آخر مرة وصل فيها الفريق الإيطالي إلى الدوري الممتاز كانت في موسم 2002 - 2003.

وخاض فابريجاس 110 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا وسجل 15 هدفا وكان جزءا من الفريق المتوج ببطولتين أوربيتين وكأس العالم.

وسبق لفابريجاس اللعب لعدد من الأندية الكبرى مثل أرسنال وبرشلونة وتشيلسي وقتها لعب ضد بوفون كثيرا في دوري أبطال أوروبا وهو يحرس عرين يوفنتوس.

كما التقيا في أكثر من مناسبة حين اصطدم المنتخب الإيطالي بنظيره الإسباني.

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