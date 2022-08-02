جابر: منافسة الجزائر أخوية.. وسنمضي في طريقنا نحو نهائي كأس العرب

يرى محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما أن مواجهة منتخب الجزائر في نصف نهائي كأس العرب ستكون قوية وأخوية بين الفريقين.

ويلعب منتخب مصر أمام الجزائر مساء غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب للشباب.

وقال محمود جابر في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "مواجهة الجزائر قوية وستكون منافسة شريفة بين اسمين كبيرين في عالم كرة القدم العربية والإفريقية".

وأضاف المدير الفني لمنتخب الشباب "الوقت لم يسعفنا للاستعداد بالشكل الكافي لمباراة الجزائر، قمنا فقط بعمليات الاستشفاء للاعبين".

وتابع "مشوارنا جيد والمستوى يتطور من مباراة لأخرى، وسنمضي في طريقنا نحو بلوغ المباراة النهائية".

وشدد مدرب منتخب مصر "المنافسة مع منتخب الجزائر شريفة وهو لقاء أخوي، وسنعمل على تحقيق الفوز دون أي تهاون، نحترم المنافس وسنقدم سويًا مباراة تليق بسمعة الكرة المصرية والجزائرية".

واختتم جابر تصريحاته "جمهورنا في السعودية هو الداعم الأكبر لنا في تلك البطولة، وهذا الحضور القوي يمنحنا اصرارًا وعزيمة نحو تحقيق الفوز، وتقديم أفضل المستويات، من أجل إسعاد كافة الجماهير المصرية".

وتأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس العرب للشباب بالمملكة العربية السعودية، بعد التغلب على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف، في الدور ربع النهائي، بينما تأهل المنتخب الجزائري بعد تجاوز نظيره التونسي بهدف نظيف في الدور ذاته.

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