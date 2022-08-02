جريدة سعودية: اتحاد جدة يفاضل بين بنشرقي وجناح ليدز

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

هدف أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام غزل المحلة

أفادت جريدة الشرق الأوسط السعودية أن نادي اتحاد جدة يفاضل بين أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق وهيلدر كوستا جناح ليدز يونايتد لضم أحدهما هذا الصيف.

وأعلن بنشرقي نهاية مشواره مع الزمالك عقب الفوز بكأس مصر عن موسم 2020-2021 على حساب الأهلي.

وأوضح تقرير الشرق الأوسط أن إدارة نادي الاتحاد تكثف مساعيها لحسم التعاقد مع محترف أجنبي جديد لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

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وبحسب التقرير فإن هناك عددا من الخيارات الأجنبية على طاولة المفاوضات الاتحادية تجري المفاضلة بينها بالتنسيق مع الجهاز الفني وتضم عدداً من اللاعبين منهم البرتغالي هيلدر كوستا جناح ليدز يونايتد الإنجليزي، والمغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق.

وكان البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد قد طالب بالتعاقد مع جناح لديه نزعة هجومية لتدعيم صفوف الفريق عقب إلمامه بعناصر قائمته وإمكاناتهم الفنية.

قبل أيام، أفادت جريدة المدينة السعودية أن نادي اتحاد جدة اقترب من ضم أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك الذي انفصل عن القلعة البيضاء.

وأوضح تقرير الجريدة السعودية أن "مسؤولو نادي اتحاد جدة اقتربوا من إتمام التعاقد مع بنشرقي في صفقة انتقال حر".

قبل ذلك بأيام، كشفت صحيفة عكاظ السعودية وفقا لمصادرها دراسة إدارة اتحاد جدة بالتنسيق مع نونو سانتو المدير الفني عددا من الملفات للاعبين أجانب في مركز الوسط.

وأشار التقرير إلى أن اتحاد جدة يفاضل بين أشرف بنشرقي والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا" لاعب سيلتيك الاسكتلندي.

وكان جواو فيليبي - 22 عاما - قد لعب في صفوف بنفيكا وانتقل إلى بلد الوليد معارا ثم سيلتك قبل أن يضمه النادي الأسكتلندي لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وأعلن اتحاد جدة يوم الأحد الماضي ضم المصري طارق حامد ليصبح ثاني لاعبي المنتخب المصري المنضمين إلى اتحاد جدة بعد أحمد حجازي.

وتوج بنشرقي مع الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخ النادي عقب الفوز على الأهلي مساء الخميس في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

وانضم اللاعب صاحب الـ27 عاما إلى الزمالك قادما من الهلال السعودي في صيف عام 2019.

وتوج بنشرقي مع الزمالك بالدوري المصري مرة وكذلك السوبر المحلي ونظيره الإفريقي.

فيما ظفر ببطولتي كأس مصر.

وخاض بنشرقي مع الزمالك 107 مباراة سجل خلالهم 40 هدفا وصنع 27 آخرين.

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