كلاتنبرج يصل القاهرة 6 أغسطس لبدء مهمته في لجنة تطوير الحكام

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 15:56

كتب : بسام أبوبكر

جمال علام - مارك كلاتنبرج

يصل الإنجليزي مارك كلاتنبرج إلى القاهرة يوم 6 أغسطس الجاري، من أجل بدء مهام عمله رسميًا، كرئيس للجنة تطوير التحكيم، بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وينوي كلاتنبرج عقد جلسة مع الحكام المصريين عقب وصوله إلى القاهرة، من أجل تحديد جميع النقاط المتعلقة بتطوير منظومة التحكيم المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع الحكم الدولي الإنجليزي السابق، مطلع شهر يوليو الماضي، من أجل تطوير منظومة التحكيم المصرية، على أن يبدأ مهام عمله خلال الشهر الحالي.

أخبار متعلقة
حازم إمام: البعض يتعامل مع تواجد كلاتنبرج بشكل شخصي.. وحقيقة تسوية ديون الزمالك كلاتنبرج قبل بداية التجربة المصرية.. بين "شطّب على الحكم المحلي.. ولا يعرف المجاملة" مؤتمر كلاتنبرج: أقترح نشر محادثات تقنية الفيديو.. ومن المؤسف غياب مصر التحكيمي عن المونديال

وحضر كلاتنبرج إلى مصر في الأسابيع الماضية من أجل توقيع العقود مع اتحاد كرة القدم، قبل أن يغادر إلى بلاده.

ويتولى عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي.

الحكم الإنجليزي السابق، سبق له العمل بالاتحاد السعودي لكرة القدم وكذلك بالصين ثم تولى مسؤولية منظومة الحكام في اليونان في يوليو 2020.

اقرأ أيضا:

هجوم ليفربول في أمان

لاعب الأهلي جاهز لمباراة فاركو

الكشف عن حديث فيتوريا مع صلاح

مانشستر يسعى لضم لاعب ومدرب

اتحاد الكرة كلاتنبرج لجنة الحكام
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تعاقدنا مع شركة ملابس عالمية.. وهذا الموعد الأقرب للكشف عن القميص فيتوريا يطلب تحديد مواعيد لمقابلة جميع مدربي الدوري المصري مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أبغلنا كاف بأن اختيارات الأندية المشاركة في إفريقيا نهائية مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: النحاس تراجع عن قراره تقديرا لمحمد مصيلحي في الجول يكشف ما جاء في اجتماع الخطيب وسواريش.. حديث عن الصفقات وموقف المعارين فيتوريا: أتابع كل اللاعبين المصريين حول العالم.. وهذا ما جاء في حديثي مع صلاح خبر في الجول - عبد المنعم جاهز لمواجهة الأهلي ضد فاركو الكومي: نمر بأصعب موسم في تاريخ الإسماعيلي.. ويجب إصلاح منظومة الكرة في مصر
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تعاقدنا مع شركة ملابس عالمية.. وهذا الموعد الأقرب للكشف عن القميص 14 دقيقة | الكرة المصرية
فيتوريا يطلب تحديد مواعيد لمقابلة جميع مدربي الدوري المصري 19 دقيقة | الكرة المصرية
جريدة سعودية: اتحاد جدة يفاضل بين بنشرقي وجناح ليدز 23 دقيقة | الوطن العربي
كلاتنبرج يصل القاهرة 6 أغسطس لبدء مهمته في لجنة تطوير الحكام 25 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أبغلنا كاف بأن اختيارات الأندية المشاركة في إفريقيا نهائية 32 دقيقة | الكرة المصرية
حوار في الجول - محمد علي يتحدث عن اللعب لـ الزمالك والأهلي.. وطموح منتخب اليد 34 دقيقة | رياضات أخرى
مانشستر سيتي يُعير لاعبه الفنزويلي إلى شقيقه جيرونا ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: النحاس تراجع عن قراره تقديرا لمحمد مصيلحي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 3 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين 4 تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه؟