مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: النحاس تراجع عن قراره تقديرا لمحمد مصيلحي

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 13:49

كتب : هاني العوضي

عماد النحاس - مدرب الاتحاد السكندري

تراجع عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

وكان الاتحاد السكندري قد خسر مباراته الأخيرة في الدوري أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

وقال مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "اعتذر عماد النحاس هاتفيا عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني".

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وكشف "واعتذر النحاس عن عدم حضور اجتماع لجنة الكرة وسافر إلى القاهرة".

وأوضح مصدر الاتحاد السكندري "قرار عماد النحاس كان بسبب هجوم بعض الجماهير عليه خلال مواجهة طلائع الجيش".

وشدد "المدرب ترك الملعب قبل نهاية الشوط الأول ولكن عاد وأدار الشوط الثاني مع الفريق".

وعن القرار النهائي كشف المصدر "النحاس وافق على الاستمرار حتى نهاية الموسم احتراما وتقديرا لمحمد مصيلحي رئيس النادي ولجنة الكرة".

واختتم مصدر الاتحاد السكندري تصريحاته "يستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية".

ويستعد الاتحاد السكندري لاستضافة فريق الأهلي يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 33 نقطة في المركز العاشر وبفارق ست نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

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