سكاي ألمانيا: تمهيدا لبيع كوكوريا.. برايتون يرغب في ضم أنجيلينيو

بدأ نادي برايتون التفكير في طريقة تعويض رحيل مارك كوكوريا مدافع الفريق الذي يقترب من مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أنخيلينيو النادي : لايبزج لايبزج برايتون

وذكرت الصحفي "فلوريان بليتنبرغ" بشبكة أخبار "سكاي ألمانيا" أن برايتون مهتم بالتعادق مع الظهير الأيسر الإسباني أنجيلينيو لاعب آر بي لايبزج الألماني.

يأتي ذلك مع اقتراب رحيل الإسباني الآخر كوكوريا، الذي يريد تشيلسي التعاقد معه وكذلك مانشستر سيتي.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات أن تشيلسي اتفق بالفعل مع برايتون على شراء كوكوريا، والصفقة تقترب من الاكتمال خلال الأيام القليلة المقبلة.

لذلك يعمل برايتون على إنهاء صفقة أنجيلينيو بسرعة لدعم مركز الظهير الأيسر بعد رحيل كوكوريا.

أنجيلينيو البالغ من العمر 25 عاما انضم لصفوف لايبزج قبل عامين قادما من مانشستر سيتي.

ولعب أنجيلينيو الموسم الماضي مع لايبزج 43 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.

اقرأ أيضا

خطوة تفصل الجزيري عن رقم تاريخي

زيزو لا يتوقف عن التسجيل

بطولة جديدة بين الهلال السعودي وبطل الدوري المصري

فريقان في الدوري السعودي يتنافسان على لاعب برشلونة