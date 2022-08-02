أمير مرتضى: الونش فقد الذاكرة أثناء مباراة بيراميدز

كشف أمير مرتضى المشرف على كرة القدم في الزمالك عن تفاصيل إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق أمام بيراميدز.

وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثية دون رد في الجولة الـ28 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس: "الونش فقد الذاكرة بشكل مؤقت بين شوطي مباراة بيراميدز وكان يجب أن يغادر وسنذهب به إلى المستشفى".

من جانبه كشف محمد أسامة طبيب الزمالك قائلا: "الونش تعرض لكدمة في الوجه أسفرت عن تورم في الفك".

وأضاف أمير مرتضى "الفوز على منافس لنا على لقب الدوري يمنحنا دفعة قوية لمواصلة الانتصارات ويقربنا خطوة أكثر من حصد اللقب".

وواصل"الدوري لم يحسم حتى الآن، هناك 6 مباريات متبقية بـ 18 نقطة ونحترم جميع المنافسين".

وأوضح "تسجيلنا مبكرا وضعنا تحت ضغط كبير، خاصة أن المنافس ليس لديه ما يخسره، وهاجم بشكل مكثف للتعويض".

ورفع الزمالك رصيده إلى 66 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

والفوز الأخير جعل الزمالك يتقدم بفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

أيضا يبعد الأبيض بـ 11 نقطة عن الأهلي الثالث الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

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