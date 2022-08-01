رائعة شيكابالا تزين فوز الزمالك بثلاثية على بيراميدز.. والأبيض ينفرد بصدارة الدوري

انفرد الزمالك بصدارة الدوري المصري بعدما حقق الفوز على بيراميدز بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ28 من المسابقة التي أقيمت في استاد القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 66 في صدارة الدوري، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي يمتلك 59 نقطة.

وبفارق 11 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثالث الذي يمتلك 55 نقطة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

ثلاثية الزمالك سجلها كل من أحمد سيد "زيزو" وسيف الدين الجزيري ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

وبذلك يكون الزمالك حقق انتصاره السابع على التوالي في الدوري، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات متتالية.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بضغط قوي وحصل إمام عاشور على ركلة جزاء في الثانية 26 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وتعرض للإعاقة من قبل علي جبر.

وتقدم زيزو لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تقدم الزمالك في الدقيقة الثانية، وهو الهدف رقم 14 له في الدوري هذا الموسم. (رقم جديد لزيزو بعد الهدف)

عقب الهدف سيطر بيراميدز على اللعب وحاول إحراز التعادل.

وسدد فخر الدين بن يوسف كرة قوية بعد تمريرة من عبد الله السعيد لكن الكرة اصطدمت في القائم في أولى هجمات بيراميدز الخطيرة.

وسدد السعيد كرة قوية في الدقيقة 18 من أمام منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع وذهبت إلى ركنية.

وأنقذ محمد عواد فرصة مؤكدة من أمام وليد الكرتي الذي تلقى عرضية من السعيد جعلته في مواجهة المرمى، قبل أن يسدد اللاعب المغربي ويتصدى له حارس الزمالك.

هجمة ثانية تسفر عن الهدف الثاني

ومن هجمة مرتدة سريعة انطلق سيد عبد الله "نيمار" وتوغل داخل منطقة الجزاء ليراوغ حسين السيد ويرسل تمريرة إلى سيف الدين الجزيري الذي سدد الكرة بالقدم اليسرى مسجلا هدف الزمالك الثاني.

خطوة تفصل الجزيري عن رقم تاريخي للعرب في الدوري المصري

وتعرض محمود حمدي "الونش" للإصابة قبل نهاية الشوط الأول بعد تدخل قوي من عبد الله السعيد.

وحصل عبد الله السعيد على البطاقة الصفراء، وكذلك أحمد سيد زيزو للاعتراض على الحكم.

ليخرج الونش من أرض الملعب ويكمل الزمالك الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين، وينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني دفع جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بـ محمد أشرف "روقا" بدلا من الونش المصاب، وكذلك شارك نبيل عماد "دونجا" بدلا من بلاتي توريه.

وغادر أوباما المباراة في الدقيقة 55 وشارك بدلا منه إسلام جابر، كذلك خرج في بيراميدز فخري لاكاي وحسين السيد وشارك إبراهيم عادل ومحمد حمدي.

وانفرد نيمار بالمرمى من ناحية اليمين ومرر الكرة إلى إمام عاشور لكن الدفاع أبعدها ومنع الزمالك من إضافة الهدف الثالث.

وشارك إريك تراوري في الدقيقة 70 بدلا من فخر الدين بن يوسف في محاولة من تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز لتنشيط الهجوم.

وتعرض محمد عواد حارس مرمى الزمالك للإصابة وطلب التغيير، قبل أن يقوم ويكمل المباراة.

وتوغل فتوح داخل منطقة جزاء بيراميدز وسدد كرة بكعب القدم لكن أحمد الشناوي أنقذها ومنع فرصة الهدف الثالث.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة بدلا من سيف الجزيري وأحمد زيزو في الدقيقة 82.

شيكابالا يزين الانتصار

وفي الوقت بدل الضائع استلم شيكابالا الكرة في وسط الملعب ومر من دونجا ثم سدد كرة بشكل رائع ذهبت إلى الزاوية اليمنى لـ أحمد الشناوي حارس بيراميدز الذي لم يستطع التصدي لها وهي تسكن الشباك، لتسفر عن هدف الزمالك الثالث.

وبعد الهدف مرر شيكابالا الكرة إلى يوسف أسامة الذي سددها من داخل منطقة الجزاء لكنها اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية، ويضيع الهدف الرابع على الزمالك.

قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الزمالك 3-صفر على بيراميدز.