مرتضى: رفعت مكافأة اللاعبين قبل نصف ساعة من مباراة بيراميدز.. والأهلي حاول ضم طبيب الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رفع مكافأة لاعبي فريقه لمباراة بيراميدز قبل المواجهة بنصف ساعة.

وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثية دون رد في الجولة الـ28 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى عبر قناة الشمس: "أرسلت رسالة إلى لاعبي الزمالك قبل مباراة بيراميدز بنصف ساعة وأخبرتهم أن مكافأة الفوز في هذه المباراة فقط 70 ألف جنيه لكل لاعب، وعقب نهاية اللقاء تم تحويل المكافأة إليهم".

وأضاف "فيريرا غير تفكير لاعبي الزمالك وكذلك الإدارة وأصبحنا نعيد حسابات النادي في الصفقات لماذا أتعاقد مع لاعب في مركز معين والفريق يضم لاعب شاب يؤدي بمستوى مميز في نفس مركزه".

وواصل "أنا أعرف كيف أجلب الأموال لخزينة الزمالك".

وأتم تصريحاته "الأهلي حاول التعاقد مع محمد أسامة طبيب الزمالك مثلما فعل مع مدرب فريق السلة لكنه رفض".

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