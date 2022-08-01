استعدادا لـ كأس العرب للناشئين.. مصر تفوز وديا على السعودية

فاز منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، على نظيره السعودى بهدف دون رد وديا خلال فترة الإعداد لبطولة كأس العرب بالجزائر.

وسجل عمر سيد معوض هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 71 من عمر المباراة الودية التي جرت بين المنتخبين اليوم بمدينة جدة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في البطولة ضمن المجموعة الرابعة مع كل من السعودية ولبنان وسوريا.

وتقام بطولة العرب للناشئين في الجزائر خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبل.

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين، ثالث بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم في 2022، بعد كأس العرب لكرة القدم للصالات وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، وتستمر منافساتها حتى السادس من أغسطس المقبل.

ويختتم منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" تدريباته في السادسة مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة نظيره السعودي وديًا، المقرر لها مساء غد الاثنين، استعدادًا للبطولة.

ووصل منتخب الناشئين إلى جدة برئاسة إيهاب الكومي، للدخول في معسكر مغلق، تتخلله مباراتان وديتان مع نظيره السعودي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، ومؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، وعصام عبده مدربًا، ويوسف طاهر مدرب حراس مرمى، والدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.

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