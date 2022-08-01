كادينا سير: ريال مدريد يحدد خامس الراحلين عن الفريق

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 21:50

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ماريانو دياز - ريال مدريد - إلتشي

يسعى نادي سيلتا فيجو الإسباني للتعاقد مع ماريانو دياز لاعب ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ورد عن "كادينا سير" الإسبانية فإن ريال مدريد يحاول إقناع دياز بقبول عرض سيلتا فيجو للرحيل عن النادي هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد يسعى لبيع دياز بعد التخلص من بورخا مايورال إلى خيتافي من أجل التعاقد مع مهاجم جديد.

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دياز (29 عاما) خاض بقميص ريال مدريد 73 مباراة منذ قدومه صيف 2016 سجل خلالها 12 هدفا وصنع 3 آخرين.

ولا يظهر ماريانو مع المرينجي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق بصفة مستمرة، إذ شارك الموسم الماضي في 11 مباراة فقط سجل خلالها هدفا وصنع أخر.

ولم يمنح أنشيلوني دياز الفرصة كاملة خلال فترة الإعداد في الولايات المتحدة، حيث لم يظهر سوى في 30 دقيقة فقط مع الفريق.

وكان ريال مدريد أعلن اليوم -الاثنين- توقيع مايورال على عقدٍ يربطه بـ خيتافي لمدة 5 مواسم مقبلة، منهيًا علاقته بالكامل مع ريال مدريد.

ورحل عن ريال مدريد هذا الصيف مارسيلو وجاريث بيل وآخرهم فرانشيسكو إيسكو.

ويستعد الملكي لملاقاة آينتراخت فرانكفورت في الـ10 من أغسطس الجاري في كأس السوبر الأوروبي.

ويبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ألميريا 14 أغسطس في الدوري الإسباني.

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