كأس سوبر لوسيل.. موعد المباراة بين بطل الدوري المصري والهلال السعودي وسعة الملعب

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 21:28

كتب : بسام أبو بكر

استاد لوسيل

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022 في قطر، عن إقامة مباراة "كأس سوبر لوسيل" بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي.

يأتي ذلك على هامش افتتاح استاد لوسيل، أكبر ملاعب كأس العالم الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

وتقام المباراة في التاسع من سبتمبر المقبل، ويعقبها حفل غنائي.

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ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل على مسافة 15 كم شمال الدوحة عاصمة قطر.

ويستضيف ملعب لوسيل مباريات في مختلف مراحل البطولة، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وصولا إلى نهائي البطولة في 18 ديسمبر.

ومن المقرر الإعلان لاحقاً عن تفاصيل تذاكر المباراة.

وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي، ليحجز المقعد الأول في هذه المباراة.

فيما لا تزال المنافسة على لقب الدوري المصري جارية بين الزمالك و بيراميدز والأهلي.

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