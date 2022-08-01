تشكيل بيراميدز - الكرتي وبن يوسف أساسيان أمام الزمالك.. ولاكاي في الهجوم

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 19:59

كتب : FilGoal

بيراميدز

عاد الثنائي فخر الدين بن يوسف ووليد الكرتي إلى التشكيل الأساسي لبيراميدز أمام الزمالك بعد تعرضهما للإيقاف في المباراة الماضية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الزمالك ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويدعم فخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي هجوم بيراميدز أمام الزمالك ومن خلفهما رمضان صبحي وعبد الله السعيد.

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز - عودة إبراهيم عادل والكرتي وبن يوسف أمام الزمالك قائمة الزمالك - عودة يوسف أسامة.. واستمرار غياب السعيد أمام بيراميدز مصدر من بيراميدز لـ في الجول: جددنا مطلبنا بخصوص دوري الأبطال.. وسنصعد الشكوى إذا لزم الأمر بيراميدز: اتحاد الكرة أهدر حقنا.. سنلجأ للتصعيد ولا نتخذ موقفا ضد الأهلي

وجاء تشكيل بيراميدز تحت قيادة تاكيس جونياس كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد.

خط الوسط: وليد الكرتي - إبراهيم توريه.

أمامهما: رمضان صبحي - عبد الله السعيد .

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

دكة البدلاء: شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر - إيريك تراوري - محمود صابر - نبيل دونجا - إبراهيم عادل.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب.

اقرأ أيضا

بسام يعلن أمنيته الانتقال للزمالك

فابريجاس إلى الدرجة الثانية

رسميًا - رحيل لاعب ريال مدريد

من ضمنهم عاشور وميسي.. أكثر اللاعبين حصدا للبطولات تاريخيا

الدوري المصري الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
الإسماعيلي يواصل عروضه المميزة بعد الفوز أمام مصر للمقاصة البنك الأهلي يتعادل مع الجونة وصراع البقاء يشتعل في الدوري مباشر في الدوري - الزمالك ضد بيراميدز تشكيل الزمالك - أوباما أساسي أمام بيراميدز.. ويوسف أسامة على مقاعد البدلاء المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تكثف تواجدها في مباريات الدوري مران الأهلي - محاضرة نظرية من سواريش.. وتدريبات استشفائية قبل مواجهة فاركو بعد تفضيل مصلحة النادي.. كامل أبو علي يشكر المنسحبين من انتخابات المصري انتهت في الدوري - البنك (1)-(1) الجونة.. الإسماعيلي (1)-(0) المقاصة
أخر الأخبار
الإسماعيلي يواصل عروضه المميزة بعد الفوز أمام مصر للمقاصة 4 دقيقة | الكرة المصرية
البنك الأهلي يتعادل مع الجونة وصراع البقاء يشتعل في الدوري 8 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - الزمالك ضد بيراميدز 8 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل بيراميدز - الكرتي وبن يوسف أساسيان أمام الزمالك.. ولاكاي في الهجوم 35 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - أوباما أساسي أمام بيراميدز.. ويوسف أسامة على مقاعد البدلاء 41 دقيقة | الكرة المصرية
المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تكثف تواجدها في مباريات الدوري 48 دقيقة | الكرة المصرية
بوكيتينو: جميع من واجهوا ريال مدريد في دوري الأبطال عليهم تعيين طبيبا نفسيا ساعة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - محاضرة نظرية من سواريش.. وتدريبات استشفائية قبل مواجهة فاركو ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 3 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين 4 مواجهة نارية بين رئيس إنبي وحلمي طولان عن سبب رحيله من تدريب الفريق