تشكيل بيراميدز - الكرتي وبن يوسف أساسيان أمام الزمالك.. ولاكاي في الهجوم

عاد الثنائي فخر الدين بن يوسف ووليد الكرتي إلى التشكيل الأساسي لبيراميدز أمام الزمالك بعد تعرضهما للإيقاف في المباراة الماضية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الزمالك ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويدعم فخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي هجوم بيراميدز أمام الزمالك ومن خلفهما رمضان صبحي وعبد الله السعيد.

وجاء تشكيل بيراميدز تحت قيادة تاكيس جونياس كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد.

خط الوسط: وليد الكرتي - إبراهيم توريه.

أمامهما: رمضان صبحي - عبد الله السعيد .

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

دكة البدلاء: شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر - إيريك تراوري - محمود صابر - نبيل دونجا - إبراهيم عادل.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب.

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