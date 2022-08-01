بوكيتينو: جميع من واجهوا ريال مدريد في دوري الأبطال عليهم تعيين طبيبا نفسيا

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 19:23

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوتشيتينو

تحدث ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لـ باريس سان جيرمان لأول مرة منذ الرحيل عن الفريق الشهر الماضي.

وأعلن باريس سان جيرمان رحيل بوكتينيو وتعيين كريستوف جالتييه مديرا فنيا للفريق قادما من نيس الفرنسي.

وقال بوكيتينو لـ Infobae الأرجنتيني: "تجربتي في باريس كانت إيجابية بشكل عام، من الناحية الرياضية فزنا بالكأس وكأس السوبر والدوري في عام ونصف لكن من الواضح أن مشروع النادي هو الفوز بدوري الأبطال وإذا لم يتحقق ذلك يعتبر فشلا بالنسبة لهم".

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وأضاف "حلم تحقيق دوري الأبطال في باريس فشل منذ 50 عاما، لكن أعتقد هناك أمل في تحقيقه خلال الفترة المقبلة لأن الموارد موجودة لكن كرة القدم لا تسير هكذا، هناك عوامل لا يمكن السيطرة عليها".

وعن تقارير تعيين طبيب نفسي في باريس، قال: "يجب على جميع الفريق تعيين أخضائي نفسي، خاصة من واجهوا ريال مدريد في دوري الأبطال الموسم الماضي".

وعن المقارنة بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي، رد بوتشيتينو: "ميسي أفضل لاعب كرة قدم في العالم، مبابي مرشح أن يسير على نهجه، وهناك نيمار أيضا وهو بالنسبة لي أحد أفضل لاعبي العالم".

وعن وجهته المقبلة، أوضح "يوما ما سأعود للأرجنتين، ليس الأمر أنني أغلق الباب أمام العودة لكن هناك عائلة وبسبب ظروفهم لا أظن أنني سأعود الآن، لكن ربما في غصون سنوات".

ورحل بوكيتينو عن الفريق بعدما قضى موسم ونصف مع العملاق الباريسي.

وقاد بوكيتينو باريس في 84 مباراة حقق خلالها 56 انتصار وتلقى 15 هزيمة وتعادل في 13 مباراة.

وفاز أيضا مع باريس بـ3 بطولات وهم الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي.

وودع دوري أبطال أوروبا في أول موسم له من دور نصف النهائي ضد مانشستر سيتي، ثم خرج من دور الـ16 في الموسم الماضي أمام ريال مدريد.

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