رئيس شركة غزل المحلة: صادفنا فترة كبيرة من سوء الحظ .. وسنظل خلف اللاعبين والمدرب

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 00:21

كتب : FilGoal

غزل المحلة

شدد علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم على أهمية فوز فريقه على سموحة بسبب للمساهمة في الخروج من فترة سوء الحظ التي واجهها الفريق.

وحقق غزل المحلة الفوز على سموحة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

وقال العباسي في تصريحات لقناة صدى البلد: "في المباريات السابقة صادفنا سوء حظ غريب، لدينا جهاز فني قدير ويقدم أداء رائع ولكن التوفيق لم يكن حاضرا بجانبهم".

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واستمر "بعد الهزيمة من فيوتشر في نهائي كأس الرابطة النفسية أصبحت في وضع سيء وحاولنا إخراجهم من تلك الحالة ولكن عدم وجود التوفيق أثر بشكل كبير لذلك المجهود كان جبار والفوز كان مهم جدا لاستعادة الثقة واللعب بدون ضغوطات".

وتابع "لا يزال هناك 6 مباريات مهمة قد ترسل النادي إلى مركز محترم يليق بغزل المحلة، الجهاز الفني واللاعبين تحملوا الكثير لذلك نتمنى أن يكون الفوز على سموحة حافز للفريق في الفترة المقبلة".

وأضاف "سنكون دائما خلف اللاعبين والجهاز الفني لكي ننهي الدوري في مركز جيد".

وأتم "نعمل على ملف الصفات وعلى المراكز التي تحتاج إلى التدعيمات وعلى نقاط ضعفنا ولكن الطبع لا يمكن الإفصاح عن تلك الأمور في الوقت الحالي".

وحقق غزل المحلة الانتصار الأول منذ 77 يوما وبعد 10 مباريات بدون تحقيق أي انتصار في جميع البطولات.

وكان الانتصار الأخير للمحلة يوم 16 مايو الماضي عندما فاز على إيسترن كومباني في الجولة الـ 19 من الدوري.

ومنذ مباراة إيسترن كومباني تعادل غزل المحلة في 4 مباريات وتعرض للهزيمة في 6 مباريات قبل الفوز على سموحة.

وسجل هدف المحلة الوحيد في المباراة عبده يحيى.

وارتفع رصيد غزل المحلة للنقطة الـ 30 في المركز الـ 13 ليبتعد بفارق 4 نقاط عن الجونة صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة الـ 40 في المركز السادس.

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