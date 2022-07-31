ذا أثليتك: بيرد لينو من أرسنال إلى فولام

توصل نادي فولام لاتفاق مع أرسنال للتعاقد مع الحارس الألماني بيرند لينو، حسب شبكة "ذا أثليتك".

وأوضح ديفيد أورنستن، أن قيمة انتقال الحارس ستكون حوالي ثمانية ملايين جنيه إسترليني.

ومن المنتظر أن يخضع لينو للفحص الطبي الأسبوع المقبل تمهيدا لانتقاله بشكل رسمي.

وتتم الآن المفاوضات بين فولام ولينو من أجل الوصول لاتفاق حول الشروط الشخصية.

لينو سيكون رابع صفقات فولام بعد أندريس بيريرا من مانشستر يونايتد وبالينيا من سبورتنج لشبونة ومانور سولومون معارا من شاختار وكيفن مبابو من فولفسبورج الألماني.

وانتقل الحارس ابن الـ30 عاما إلى أرسنال في 2018 قادما من باير ليفركوزن الألماني.

وشارك لينو مع أرسنال بشكل أساسي حتى 2021 قبل أن يخسر مكانه لصالح أرون رامسديل.

لعب لينو 125 مباراة مع أرسنال، خرج بشباك نظيفة في 37 مباراة واستقبل 145 هدفا.

اقرأ أيضا

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

نهاية موسم لاعب الأهلي

حلقة جديدة في مسلسل رونالدو ومانشستر

مصر إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب المغرب

قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك