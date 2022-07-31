تين هاج: إعجاب الجماهير بـ ليساندرو لم يفاجئني.. ثنائيته مع فاران قوية

الأحد، 31 يوليه 2022 - 22:24

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد رضاه عما قدمه الفريق خلال الفترة التحضيرية، والتي اختتمها بالتعادل مع رايو فايكانو بهدف لكل فريق.

وقال تين هاج في تصريحاته لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: "أشعر بالرضا عن الفترة التحضيرية بصورة عامة. نتقدم بشكل جيد ومستعدون للموسم".

وأضاف "أعرف أنه لا يزال هناك هامش للتحسن. يجب أن نتحسن وأن نواصل هذه العملية خلال الموسم، ولكن بالنسبة للأسبوع المقبل يتعلق الأمر بالنتيجة أيضا".

أخبار متعلقة
حلقة جديدة في المسلسل؟ رونالدو يغادر ملعب مانشستر يونايتد قبل نهاية المباراة في ظهور رونالدو الأول هذا الموسم.. مانشستر يونايتد يتعادل مع رايو فايكانو بالأرقام - صلاح عدو مانشستر سيتي.. الدرع الخيرية تكمل مجموعات ليفربول خطف الأضواء من الجميع.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي

وأوضح "اليوم شاهدنا خليطا بين الخبرة والشباب. السلوك كان عظيما، ونية التعاون حاضرة. اللاعبون يقاتلون معا وهذا رائع".

وتابع تين هاج "أيضا نخلق الكثير من الفرص ونتلقى بعضها. عموما نحن سعداء بالأداء".

وعن سعادة الجماهير بمشاهدة أليخاندرو جارناتشو قال: "ما يريده الجماهير أيضا هو رؤية لاعب صغير يستحق الفرصة. إنه يظهر بشكل جيد في التدريبات ولهذا بدأ، ولعب بشكل مميز".

أما عن مشاركة ليساندرو مارتينيز الأولى قال تين هاج: "ليست مفاجأة أن الجماهير أحبوه. أعتقد أنه قدم ثنائية جيدة مع رافاييل فاران ولعبا معا بصلابة. كانت مشاهدته جيدة".

ويستعد مانشستر يونايتد لبدء الموسم بمواجهة برايتون في السابع من أغسطس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضا

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

نهاية موسم لاعب الأهلي

حلقة جديدة في مسلسل رونالدو ومانشستر

مصر إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب المغرب

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد إريك تين هاج
نرشح لكم
حلقة جديدة في المسلسل؟ رونالدو يغادر ملعب مانشستر يونايتد قبل نهاية المباراة في ظهور رونالدو الأول هذا الموسم.. مانشستر يونايتد يتعادل مع رايو فايكانو خياران أمام ريال مدريد للتعاقد مع فيرنر فان دايك يوجه نصيحة إلى هالاند ونونيز ذا أثلتيك: تشيلسي يطارد صفقتين بعد ضياع كوندي.. وليستر يطالب بـ 85 مليون جنيه استرليني تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه؟ تشكيل يونايتد - ظهور أول للملك هذا الصيف.. رونالدو أساسي أمام رايو فايكانو نوتنجهام يصل لصفقته رقم 12 ويتعاقد مع "الصمغ البلجيكي"
أخر الأخبار
بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس العرب.. فيتوريا يهنئ منتخب الشباب 21 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب للشباب - الجزائر تتخطى تونس وتواجه مصر في نصف النهائي 29 دقيقة | الوطن العربي
تين هاج: إعجاب الجماهير بـ ليساندرو لم يفاجئني.. ثنائيته مع فاران قوية 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة مصطفى محمد كبديل.. نانت يخسر كأس الأبطال الفرنسي برباعية أمام باريس 57 دقيقة | المحترفون
قائمة بيراميدز - عودة إبراهيم عادل والكرتي وبن يوسف أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
دون شوارب لا تعمل الماكينات.. إنجلترا تتوج بـ يورو السيدات للمرة الأولى ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر في الدوري - الجيش (2)-(1) الاتحاد.. جوووول بواتينج والأول للسكندري ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - ميدو جابر يقود هجوم الجيش.. وخماسي دفاع لـ الاتحاد السكندري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين