تين هاج: إعجاب الجماهير بـ ليساندرو لم يفاجئني.. ثنائيته مع فاران قوية

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد رضاه عما قدمه الفريق خلال الفترة التحضيرية، والتي اختتمها بالتعادل مع رايو فايكانو بهدف لكل فريق.

وقال تين هاج في تصريحاته لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: "أشعر بالرضا عن الفترة التحضيرية بصورة عامة. نتقدم بشكل جيد ومستعدون للموسم".

وأضاف "أعرف أنه لا يزال هناك هامش للتحسن. يجب أن نتحسن وأن نواصل هذه العملية خلال الموسم، ولكن بالنسبة للأسبوع المقبل يتعلق الأمر بالنتيجة أيضا".

وأوضح "اليوم شاهدنا خليطا بين الخبرة والشباب. السلوك كان عظيما، ونية التعاون حاضرة. اللاعبون يقاتلون معا وهذا رائع".

وتابع تين هاج "أيضا نخلق الكثير من الفرص ونتلقى بعضها. عموما نحن سعداء بالأداء".

وعن سعادة الجماهير بمشاهدة أليخاندرو جارناتشو قال: "ما يريده الجماهير أيضا هو رؤية لاعب صغير يستحق الفرصة. إنه يظهر بشكل جيد في التدريبات ولهذا بدأ، ولعب بشكل مميز".

أما عن مشاركة ليساندرو مارتينيز الأولى قال تين هاج: "ليست مفاجأة أن الجماهير أحبوه. أعتقد أنه قدم ثنائية جيدة مع رافاييل فاران ولعبا معا بصلابة. كانت مشاهدته جيدة".

ويستعد مانشستر يونايتد لبدء الموسم بمواجهة برايتون في السابع من أغسطس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضا

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

نهاية موسم لاعب الأهلي

حلقة جديدة في مسلسل رونالدو ومانشستر

مصر إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب المغرب