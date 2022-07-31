محمد الجندي يحصل على فضية بطولة العالم للخماسي الحديث.. وشقيقه ينهي في المركز الخامس

الأحد، 31 يوليه 2022 - 00:51

كتب : FilGoal

أحمد ومحمد الجندي

حصل محمد الجندي على فضية بطولة العالم للخماسي الحديث والمقامة في الإسكندرية.

وأنهى الجندي المسابقة في المركز الثاني بمجموع 1512 نقطة.

وحصل البريطاني تشون جوزيف على الميدالية الذهبية بعد حصوله على المركز الأول بـ 1514 نقطة.

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وحصل أحمد الجندي شقيق محمد على المركز الخامس بـ 1499 نقطة وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث في أول مشاركة بعد إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة 8 أشهر.

وكان أحمد الجندي قد حصل على فضية أولمبياد طوكيو 2020 والتي أقيمت في العام الماضي.

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أحمد الجندي محمد الجندي بطولة العالم للخماسي الحديث
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