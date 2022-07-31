بعد حياة كاملة في لاماسيا.. برشلونة يعلن انتقال مدافعه إلى سيلتا فيجو

الأحد، 31 يوليه 2022 - 12:58

كتب : FilGoal

أوسكار مينجيزا - برشلونة

أعلن نادي سيلتا فيجو عن توصله لاتفاق مبدئي مع نظيره برشلونة بشأن استقدام أوسكار مينجيزا.

ويسافر مينجيزا إلى إقليم جاليثيا غدًا الإثنين للخضوع للكشف الطبي والتوقيع رسميًا على أوراق انضمامه إلى سيلتا فيجو.

ومن المنتظر أن يوقع مينجيزا على عقد يمتد لـ 4 مواسم، مع وجود بند يسمح بحصول برشلونة على نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

مينجيزا (23 عامًا) لم يسافر رفقة برشلونة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقرار من المدير الفني تشافي هيرنانديز الذي أبلغه بأنه لن يعتمد عليه الموسم المقبل.

المدافع البالغ 23 عامًا قضى حياته الكروية كلها في برشلونة منذ انضمامه إليه في عمر الثامنة عام 2007.

وتدرج مينجيزا في الفئات العمرية الصغرى لـ برشلونة وصولًا إلى الفريق الرديف الذي لعب لصفوفه بين 2018 و2021.

وتم تصعيد مينجيزا للفريق الأول تحت قيادة الهولندي رونالد كومان لحل الأزمة الدفاعية وقتها، وشارك في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وخاض مينجيزا 66 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها هدفين أحدهما في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وصنع 5 أهداف.

وتوج مينجيزا بلقب وحيد مع برشلونة هو كأس ملك إسبانيا 2021.

ودعّم برشلونة خط الدفاع بصورة قوية في سوق الانتقالات الصيفية، إذ استقدم الدنماركي أندرياس كريستينسن من تشيلسي، والفرنسي جول كوندي من إشبيلية، مع وجود مفاوضات قائمة لاستقدام سيزار أزبيليكويتا قائد البلوز.

وبات مينجيزا سادس صفقة صيفية لـ سيلتا فيجو الذي تعاقد سابقًا مع المهاجم السويدي الشاب فيليوت سفيدبيرج قادمًا من هاماربي.

كما ضم سيلتا لاعب الوسط الأمريكي لوكا دي لا توري قادمًا من هيراكليز الهولندي، والمهاجم جولين لوبيتي قادمًا من ريال سوسيداد، والمدافع أوناي نونييز قادمًا من أتليتك بلباو، وصانع الألعاب أوسكار رودريجيز قادمًا من إشبيلية.

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