لا أحد يقدر على راقصات السامبا.. البرازيل تحصد كوبا أمريكا للسيدات

الأحد، 31 يوليه 2022 - 12:29

كتب : FilGoal

منتخب البرازيل للسيدات

فاز منتخب البرازيل بـ كوبا أمريكا للسيدات، بتغلبه على مضيفه الكولومبي بهدفٍ دون رد في ملعب ألفونسو لوبيز بمدينة بوكارامانجا.

وسجلت دابينيا هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

لتحصد البرازيل لقبها التاريخي الثامن في البطولة من أصل 9 نسخ أقيمت.

كما فازت البرازيل باللقب للنسخة الرابعة على التوالي. فيما خسرت كولومبيا ثالث نهائي لها في آخر 4 نسخ.

واحتل منتخب الأرجنتين المركز الثالث بتغلبه على باراجواي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتعد الأرجنتين هي الدولة الوحيدة التي كسرت هيمنة البرازيل عام 2006 بتتويجها بلقبها التاريخي الأول والأخير حتى اللحظة.

وأنهت الأرجنتينية ياميلا رودريجيز مهاجمة بوكا جونيورز البطولة في صدارة الهدافات برصيد 6 أهداف، ومن خلفها البرازيلي أدريانا لاعبة كورينثيانز برصيد 5 أهداف.

وتلتقي البرازيل أمام المنتخب الفائز بـ يورو 2022 للسيدات في "فيناليسيما" النسخة النسائية بعد أن لُعبَت نسخة الرجال الأولى بين الأرجنتين وإيطاليا وانتهت بتتويج أبطال أمريكا الجنوبية.

وتلعب إنجلترا أمام ألمانيا في نهائي يورو السيدات مساء اليوم الأحد على ملعب ويمبلي.

وضمنت منتخبات البرازيل وكولومبيا والأرجنتين تأهلها مباشرةً إلى كأس العالم للسيدات 2023.

كما تأهلت البرازيل رفقة كولومبيا إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 2024.

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