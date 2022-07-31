مواعيد مباريات الأحد 31 يوليو 2022 – منتخب الشباب.. ومصطفى ضد سان جيرمان وظهور رونالدو

الأحد، 31 يوليه 2022 - 12:02

كتب : FilGoal

مصر - الصومال - كأس العرب للشباب

تستمر منافسات الدوري المصري اليوم الأحد 31 يوليو 2022، كما سيكون مصطفى محمد على موعد مع إمكانية حصد لقب في أول مباراة له مع فريقه الجديد.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

تُقام 3 مباريات في الدوري المصري، ففي السادسة والنصف مساء يستقبل غزل المحلة نظيره سموحة، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 2.

كما يلعب سيراميكا كليوباترا أمام إيسترن كومباني في نفس التوقيت، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 3.

وفي التاسعة مساءً، يلتقي طلائع الجيش بـ الاتحاد السكندري، مباراة تُبَثث عبر أون تايم سبورتس 1.

منتخب الشباب

وتنطلق منافسات ربع نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا في السعودية.

ويلعب منتخب مصر أمام نظيره المغربي في صدام قوي بالسادسة مساءً، مباراة تُنقل عبر السعودية الرياضية 2.

السوبر الفرنسي

وفي أول مباراة رسمية لـ مصطفى محمد مع فريقه نانت، يواجه باريس سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسي بالثامنة مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 2، ويعلق عليها حسن العيدروس.

مباريات ودية

كما تقام مجموعة كبيرة من المباريات الودية اليوم، أبرزها ليفربول أمام ستراسبورج بعد 24 ساعة من تتويجه بكأس الدرع الخيرية، وتُلعَب المباراة في الثامنة والنصف مساءً، وتُبَث عبر الشارقة الرياضية.

كما يلعب ميلان أمام أوليمبيك مارسيليا في السادسة مساء، وتُنقل أيضًا عبر الشارقة الرياضية.

ويعود كريستيانو رونالدو أخيرًا عندما يلعب فريقه مانشستر يونايتد أمام رايو فايكانو في الخامسة مساء، مباراة تُبَث عبر قناة النادي.

يورو السيدات

وفي نهائي يورو السيدات، تلتقي إنجلترا صاحبة الأرض بغريمتها ألمانيا في ملعب ويمبلي بالسادسة مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 1.

فتيات اليد

وفي بطولة العالم للناشئات لكرة اليد، يلتقي منتخب مصر بـ كازخستان في ثاني جولات المجموعة الرابعة في الساعة 4:10 مساءً.

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