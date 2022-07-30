المصري لـ في الجول: تلقينا غرامة من فيفا بسبب البدوي.. لم نتعاقد معه وتقدمنا بطعن

السبت، 30 يوليه 2022 - 23:39

كتب : FilGoal

رامي البدوي

كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة نادي المصري أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف دولار لصالح اللاعب التونسي رامي البدوي

وقال عمار في تصريحات لـ FilGoal.com: تلقينا إخطار فيفا بغرامة 500 ألف دولار بسبب فسخ التعاقد مع رامي البدوي".

وتابع "اللاعب تواجد في النادي وقت المجلس المنتخب وعقدنا معه جلسة دون أن يتم الاتفاق على شيء، تفاجئنا من القضية وتقدمنا بطعن على الغرامة".

أخبار متعلقة
كلوب عن انتقادات نونيز: إنها مزحة.. الكل يحكم من النظرة الأولى إصابتان وركلة جزاء ضائعة.. الأهلي يفقد نقطتين مصيرتين في صراع الدوري بالتعادل مع المقاولون نيستلروي يبدأ ببطولة وأياكس يعاني بعد تين هاج.. أيندهوفن يتوج بالسوبر الهولندي في مباراة بـ 8 أهداف بايرن يهزم لايبزج بخماسية ويتوج بكأس السوبر الألماني للمرة العاشرة

وأضاف "اللاعب استدل في الدعوى التي رفعها بصور اجتماعاته مع مجلس الإدارة".

وأشار فيفا في قراره إلى أن قراره قد جاء بسبب توقيع اللاعب مع النادي مع عدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات مما أدى لعدم انضمامه لأي فريق.

ويحتل المصري حاليا المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة.

ويستعد المصري لإجراء انتخابات مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا

ماذا قدم صلاح أمام مانشستر سيتي

جميع بطولات محمد صلاح مع ليفربول

الظهور الأول لطارق حامد مع اتحاد جدة

مرموش يسجل هدفا قاتلا لفولفسبورج في كأس ألمانيا

رامي البدوي المصري حسن عمار
نرشح لكم
محمد عودة: مكافئة استثنائية لأبو السعود وفاروقا.. وأتيحت لنا أكثر من فرصة للتسجيل مؤتمر سواريش: لو أدى الحكم عمله لفزنا.. والمنافس خرج عن القواعد الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق إصابتان وركلة جزاء ضائعة.. الأهلي يفقد نقطتين مصيرتين في صراع الدوري بالتعادل مع المقاولون معلول يهدر ركلة جزاء لأول مرة منذ 394 يوما السابع خلال 5 مباريات.. تبديلان اضطراريان لـ الأهلي أمام المقاولون انتهت في الدوري - الأهلي (0) - (0) المقاولون العرب تعادل يبقي الوضع كما هو بين المصري وإنبي
أخر الأخبار
محمد عودة: مكافئة استثنائية لأبو السعود وفاروقا.. وأتيحت لنا أكثر من فرصة للتسجيل 10 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر سواريش: لو أدى الحكم عمله لفزنا.. والمنافس خرج عن القواعد 22 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق 40 دقيقة | الكرة المصرية
المصري لـ في الجول: تلقينا غرامة من فيفا بسبب البدوي.. لم نتعاقد معه وتقدمنا بطعن 40 دقيقة | الكرة المصرية
كلوب عن انتقادات نونيز: إنها مزحة.. الكل يحكم من النظرة الأولى 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابتان وركلة جزاء ضائعة.. الأهلي يفقد نقطتين مصيرتين في صراع الدوري بالتعادل مع المقاولون ساعة | الكرة المصرية
بايرن يهزم لايبزج بخماسية ويتوج بكأس السوبر الألماني للمرة العاشرة ساعة | الكرة الأوروبية
نيستلروي يبدأ ببطولة وأياكس يعاني بعد تين هاج.. أيندهوفن يتوج بالسوبر الهولندي في مباراة بـ 8 أهداف ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين