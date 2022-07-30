المصري لـ في الجول: تلقينا غرامة من فيفا بسبب البدوي.. لم نتعاقد معه وتقدمنا بطعن

كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة نادي المصري أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف دولار لصالح اللاعب التونسي رامي البدوي

وقال عمار في تصريحات لـ FilGoal.com: تلقينا إخطار فيفا بغرامة 500 ألف دولار بسبب فسخ التعاقد مع رامي البدوي".

وتابع "اللاعب تواجد في النادي وقت المجلس المنتخب وعقدنا معه جلسة دون أن يتم الاتفاق على شيء، تفاجئنا من القضية وتقدمنا بطعن على الغرامة".

وأضاف "اللاعب استدل في الدعوى التي رفعها بصور اجتماعاته مع مجلس الإدارة".

وأشار فيفا في قراره إلى أن قراره قد جاء بسبب توقيع اللاعب مع النادي مع عدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات مما أدى لعدم انضمامه لأي فريق.

ويحتل المصري حاليا المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة.

ويستعد المصري لإجراء انتخابات مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

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