كلوب عن انتقادات نونيز: إنها مزحة.. الكل يحكم من النظرة الأولى

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بالفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد والتتويج بالدرع الخيرية في مستهل الموسم الجديد.

وقال كلوب في تصريحاته لقناة "أي تي في سبورت": "أعجبتني المباراة كثيرا، ومعظم الوقت تكون مبارياتنا أمام سيتي ممتعة للمشاهدة".

وأضاف "لا نفوز دائما ولكنها تظل مباريات ممتعة. أنا سعيد ببدايتنا لهذه المباراة، ولكن كل بديل صنع الفارق".

وأوضح "اللاعبون جاهزون وهذا جيد. لعبنا أذكى التمريرات الممكنة، ورأينا داروين نونيز في مواقف خطيرة. لقد استغل المساحات وأنهى بشكل جيد".

وعن داروين نونيز المهاجم الجديد قال كلوب: "إنه جيد للغاية، وكان من الواضح أنه سيتحسن مع الوقت. نعيش في عالم يتم الحكم فيه على الجميع من أول نظرة، وهذا لا يساعد ولكنه يحدث دائما".

وأضاف "الفريقان لم يصلا إلى 100% من حالتهما الاعتيادية، وفي المباريات القليلة الأولى لا تصل إلى مستوى اللياقة المطلوب. حين شارك نونيز، مررنا إليه الكرة ليطاردها".

وأوضح "الكل يحكم على اللمسة الأولى ومثل هذه الأشياء، هذه مزحة، ولكن يجب أن نعيش معها".

وواصل كلوب "نتحلى بالصبر ونعرف أنه يمكنه تقديم أشياء جيدة. أعجبني تأثيره اليوم حين أتى من مقاعد البدلاء".

واختتم "بالنسبة للمهاجمين، الإيجابيات تساوي الأهداف والمشاركة فيها، وأداء داروين كان ليظل جيدا حتى لو لم يسجل الهدف الثالث".

وبات داروين نونيز رابع لاعب يسجل في بدايته مع ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، بعد ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

واحتاج نونيز 3 مباريات رسمية مع ألميريا قبل أن يسجل، و7 مع بنفيكا قبل أن يسجل، ولكن مع ليفربول انتهى الأمر في المباراة الأولى.

وفاز ليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل للريدز ترينت ألكساندر أرنولد ومحمد صلاح وداروين نونيز، فيما سجل جوليان ألفاريز هدف سيتي الوحيد.

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