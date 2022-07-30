بالأرقام - صلاح عدو مانشستر سيتي.. الدرع الخيرية تكمل مجموعات ليفربول

توج ليفربول ببطولة الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

سجل للريدز ترينت ألكساندر أرنولد ومحمد صلاح وداروين نونيز، فيما سجل جوليان ألفاريز هدف سيتي الوحيد.

حقق ليفربول لقب الدرع الخيرية للمرة رقم 16 في تاريخه، ليتساوى مع أرسنال في الوصافة التاريخية، وراء مانشستر يونايتد الأكثر تتويجا بها (21).

ورفع جوردان هندرسون كل بطولة ممكنة بصفته قائد ليفربول، حيث أضافها إلى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية.

وأكمل يورجن كلوب مدرب ليفربول القطعة الناقصة في مجموعته المحلية، حيث كان قد فاز بكل بطولات إنجلترا عدا الدرع الخيرية.

أيضا فازت ثنائية الظهيرين ترينت ألكساندر أرنولد وأندرو روبرتسون بكل البطولات المتاحة في ليفربول.

بالانتقال إلى الأهداف، سجل محمد صلاح للمرة الأولى في الدرع الخيرية، من المحاولة الثالثة بعد 2019-2020 و2020-2021.

وشارك صلاح في 13 هدفا ضد مانشستر سيتي بواقع 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة، وهو رقمه الأعلى ضد أي خصم مع ليفربول.

ومنذ 2017-2018 موسم انضمام صلاح إلى ليفربول، لم يسجل أي لاعب أكثر منه في شباك سيتي.

وسجل أرنولد بتسديدة من خارج المنطقة، وهو هدفه العاشر من أصل 13 في جميع المسابقات بهذه الطريقة، بنسبة 77%.

ومنذ بداية أرنولد في أكتوبر 2016، فقط صلاحسجل أكثر منه (11 هدفا) من خارج المنطقة.

وبات داروين نونيز رابع لاعب يسجل في بدايته مع ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، بعد ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

واحتاج نونيز 3 مباريات رسمية مع ألميريا قبل أن يسجل، و7 مع بنفيكا قبل أن يسجل، ولكن مع ليفربول انتهى الأمر في المباراة الأولى.

وبات جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الجديد ثالث أرجنتيني يسجل في الدرع الخيرية، بعد سيرخيو أجويرو وكارلوس تيفيز.

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