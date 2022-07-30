خبر في الجول - كرة طائرة.. الأهلي يحسم تعاقده مع محترف جديد

السبت، 30 يوليه 2022 - 20:31

كتب : أحمد الخولي

الأهلي أمام الترجي - نهائي بطولة إفريقيا لكرة الطائرة

حسم الأهلي تعاقده مع الإيطالي لويجي راندازو لتدعيم فريق الطائرة خلال الموسم الجديد.

وسينضم لويجي راندازو للأهلي لمدة موسم واحد.

ويلعب الإيطالي في مركز 4.

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راندازو وُلد في 30 إبريل 1994 في إيطاليا.

الأهلي حصد في الموسم الماضي لقب بطولة إفريقيا للمرة الـ15 في تاريخه.

وخسر الأحمر لقبي الدوري والكأس لصالح الزمالك.

خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أعلن في وقت سابق توجيه الشكر إلى محمد معوض لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة على ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وأوضح العوضي أن معوض كان نموذجا مشرفا للاعب المحترف، وكان له دور كبير في البطولات التي تحققت خلال السنوات الماضية، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

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