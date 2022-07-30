تشكيل المقاولون - في غياب لويس إدوارد وأحمد علي.. سالم يقود الهجوم أمام الأهلي

أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي والعشرين للدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد - فاروق كابور - أحمد الكوهي - حسن الشامي

خط الوسط: محمود عبد العزيز - أحمد الشيمي - أحمد كابوريا - باسم علي - كريم مصطفى

خط الهجوم: محمد سالم

البدلاء: أحمد عربي - أحمد عبد العزيز - محمد مجلي - عماد فتحي - عبد الله ياسين - عبد الرحمن خالد "جبنة" - محمد حمدي زكي - عمر بسام - أمادو نياس

ويغيب عن صفوف المقاولون محمود عزت وأحمد علي للإيقاف.

أيضا أبعدت الإصابة لويس إدوارد وأحمد داوودا وأحمد عفيفي وحسن شاهين.

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