أرتيتا: متحمسون لبداية الموسم.. ومباراة إشبيلية كانت مجرد ودية

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن مباراة إشبيلية يجب ألا تعامل على كونها أكثر من مباراة ودية على الرغم من الفوز الكبير.

وحقق أرسنال الفوز على إشبيلية بستة أهداف دون مقابل في كأس الإمارات الودي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نأمل أن يحب المشجعين كل لاعب بسبب التزامهم وكل شيء يحاولون تقديمه على أرض الملعب، اعتقد أن هذا التواصل يتم بناؤه لأنهم يعرفون أن اللاعبين يقدمون ما كل ما لديهم".

وتابع "قدمنا اليوم أداء رائع من البداية، الطريقة التي بدأنا بها والشدة التي أظهرناها والأجواء التي صنعناها برفقة المشجعين، كل ذلك صنع يوما مميزا، بالطبع النتيجة كانت كبيرة ولكنها في النهاية مجرد مباراة تجريبية".

واستمر "لقد شاركنا الدقائق بين اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة، كل شيء يمكن أن يتغير منت اليوم حتى الجمعة ويجب أن يكون كل شخص متاح لتقديم أفضل أداء ممكن".

وشدد "نحن متحمسون للموسم، ونعرف أن مباراة يوم الجمعة ستكون مختلفة وبأجواء مختلفة ويجب أن نحضر لها بشكل جيد".

ويستعد أرسنال لبداية الموسم بمواجهة كريستال بالاس يوم الجمعة المقبلة خارج ملعبه في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز.

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