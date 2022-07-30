تشكيل الأهلي - ميكيسوني أساسي وسط 4 تغييرات من سواريش أمام المقاولون العرب

السبت، 30 يوليه 2022 - 19:40

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة

أجرى البرتغالي ريكاردو سواريش أربع تغييرات على تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في مواجهة مؤجلة من الجولة 21 في الدوري المصري.

وعاد علي معلول للتشكيل الأساسي بعد الغياب عن المباراة الأخيرة.

ويغيب محمد هاني بسبب تراكم البطاقات بعدما حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الأخيرة أمام مصر للمقاصة، ليعوض غيابه كريم فؤاد.

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واستمر غياب كل من: محمد عبد المنعم – محمد شريف – أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو – حسين الشحات، للإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود متولي - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة

خط الوسط: علي معلول - حمدي فتحي - أليو ديانج - كريم فؤاد

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - صلاح محسن - لويس ميكيسوني

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

علي لطفي - أيمن أشرف - محمود وحيد - محمد فخري - زياد طارق - وليد سليمان - محمد محمود - محمد مجدي أفشة - حسام حسن

وسيبدأ لويس ميكيسوني أساسيا مع الأهلي في الدوري للمرة الأولى منذ 30 إبريل أمام سيراميكا كليوباترا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 25 مباراة.

أما المقاولون العرب ففي المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة من 26 مباراة.

الأهلي فاز في مباراته الأخيرة أمام مصر للمقاصة بهدف دون مقابل.

أما المقاولون العرب فتعادل أمام سموحة بهدف لكل منهما.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 30 يوليو.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد المقاولون العرب.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة: محمد الكواليني.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

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