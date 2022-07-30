مدرب سان جيرمان: بداية الموسم بتحقيق بطولة سيكون مثيرا.. ونتوقع مباراة صعبة أمام نانت

السبت، 30 يوليه 2022 - 19:07

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان وناصر الخليفي

شدد كريستوفر جالتييه مدرب باريس سان جيرمان على أن مباراة السوبر أمام نانت ستكون صعبة للغاية نظرا لالتزام الأخير تكتيكيا.

ويلعب باريس سان جيرمان غدا مع نانت في كأس السوبر الفرنسي.

وقال جالتييه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا مركز وعازم تماما مثل باقي الفريق، باريس سان جيرمان اعتاد على تحقيق الألقاب وسيكون من المثير جدا بدء الموسم بتحقيق هذا اللقب ونحن نعمل على ذلك".

أخبار متعلقة
مران الزمالك - عودة شيكابالا للتدريبات الجماعية.. وظهور رباعي الناشئين من أجل أول لقب أوروبي.. تريزيجيه أساسي لأول مرة مع طرابزون سبور في السوبر التركي كأس العرب للشباب - مؤتمر محمود جابر: جاهزون لمواجهة المغرب

وتابع "لدينا لاعبون رائعون كنت مقتنعا بذلك في السابق ولكن الآن مقتنع بشكل أكبر، لديهم احترافية كبيرة تجاه مهنتهم ويعدون أنفسهم بطريقة احترافية للغاية تظهر رغبتهم في تقديم موسم كبير".

واستمر "نتوقع أن تكون المباراة صعبة أمام فريق ملتزم وقوي عقليا ولكن التحضير قدم لنا بعض المعلومات".

وأضاف "حمض باريس سان جيرمان النووي يحتوي على الهجوم ولكن سيظل هناط بعض التعديلات للحفاظ على التوازن ويجب السماح للمواهب بالتعبير عن أنفسهم بدون قيود".

جالتييه كان قد تم تعيينه مدربا لباريس سان جيرمان خلال الصيف الحالي خلفا لماوريسيو بوكيتينيو الذي رحل بنهاية الموسم.

وسيلعب مصطفى محمد أولى مبارياته الرسمية بقميص نانت بعد أن ذهب إلى الفريق الفرنسي على سبيل الإعارة من جالاتاسراي حتى نهاية الموسم.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة بصفته بطل الدوري الفرنسي، بينما يلعب نانت بصفته بطل كأس فرنسا.

اقرأ أيضا

سبب عدم تجديد أمبرو للتعاقد مع الأهلي

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع لاعب الفتح

الظهور الأول لطارق حامد مع الاتحاد

أسطورة جنوب إفريقيا ينضم لجهاز مانشستر يونايتد

كريستوف جالتييه باريس سان جيرمان نانت كأس السوبر الفرنسي
نرشح لكم
خطف الأضواء من الجميع.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي اكتملت القطعة الناقصة يا صلاح.. ليفربول يسقط سيتي ويتوج بالدرع الخيرية كأس ألمانيا - في الدقيقة 92.. مرموش يقود فولفسبورج للتأهل بهدف قاتل أرتيتا: متحمسون لبداية الموسم.. ومباراة إشبيلية كانت مجرد ودية من أجل أول لقب أوروبي.. تريزيجيه أساسي لأول مرة مع طرابزون سبور في السوبر التركي انتهت كأس الدرع الخيرية – مانشستر سيتي (1) - (3) ليفربول.. الريدز يتوجون باللقب تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ومحرز وجريليش أساسيون ضد ليفربول تشكيل ليفربول – صلاح ودياز يقودان الهجوم.. ونونيز على مقاعد البدلاء
أخر الأخبار
خبر في الجول - كرة طائرة.. الأهلي يحسم تعاقده مع محترف جديد 3 دقيقة | رياضات أخرى
خطف الأضواء من الجميع.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
اكتملت القطعة الناقصة يا صلاح.. ليفربول يسقط سيتي ويتوج بالدرع الخيرية 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس ألمانيا - في الدقيقة 92.. مرموش يقود فولفسبورج للتأهل بهدف قاتل 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل المقاولون - في غياب لويس إدواردو وأحمد علي.. سالم يقود الهجوم أمام الأهلي 45 دقيقة | الكرة المصرية
أرتيتا: متحمسون لبداية الموسم.. ومباراة إشبيلية كانت مجرد ودية 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي - ميكيسوني أساسي وسط 4 تغييرات من سواريش أمام المقاولون العرب 54 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الزمالك يعلن تعاقده مع الإسباني فيينا ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 في الجول يكشف - أسباب غياب تسعة من لاعبي الأهلي عن مواجهة الجونة