مدرب سان جيرمان: بداية الموسم بتحقيق بطولة سيكون مثيرا.. ونتوقع مباراة صعبة أمام نانت

شدد كريستوفر جالتييه مدرب باريس سان جيرمان على أن مباراة السوبر أمام نانت ستكون صعبة للغاية نظرا لالتزام الأخير تكتيكيا.

ويلعب باريس سان جيرمان غدا مع نانت في كأس السوبر الفرنسي.

وقال جالتييه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا مركز وعازم تماما مثل باقي الفريق، باريس سان جيرمان اعتاد على تحقيق الألقاب وسيكون من المثير جدا بدء الموسم بتحقيق هذا اللقب ونحن نعمل على ذلك".

وتابع "لدينا لاعبون رائعون كنت مقتنعا بذلك في السابق ولكن الآن مقتنع بشكل أكبر، لديهم احترافية كبيرة تجاه مهنتهم ويعدون أنفسهم بطريقة احترافية للغاية تظهر رغبتهم في تقديم موسم كبير".

واستمر "نتوقع أن تكون المباراة صعبة أمام فريق ملتزم وقوي عقليا ولكن التحضير قدم لنا بعض المعلومات".

وأضاف "حمض باريس سان جيرمان النووي يحتوي على الهجوم ولكن سيظل هناط بعض التعديلات للحفاظ على التوازن ويجب السماح للمواهب بالتعبير عن أنفسهم بدون قيود".

جالتييه كان قد تم تعيينه مدربا لباريس سان جيرمان خلال الصيف الحالي خلفا لماوريسيو بوكيتينيو الذي رحل بنهاية الموسم.

وسيلعب مصطفى محمد أولى مبارياته الرسمية بقميص نانت بعد أن ذهب إلى الفريق الفرنسي على سبيل الإعارة من جالاتاسراي حتى نهاية الموسم.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة بصفته بطل الدوري الفرنسي، بينما يلعب نانت بصفته بطل كأس فرنسا.

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