مران الزمالك - عودة شيكابالا للتدريبات الجماعية.. وظهور رباعي الناشئين

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي المقام اليوم -السبت- على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في الدوري.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة التي سبقت المران، وأكد على أهمية تحقيق الفوز في مواجهة بيراميدز في بطولة الدوري، كما شرح العديد من الأفكار المقرر تنفيذها في مران اليوم.

وخاض اللاعبون فقرة فنية خاصة، شهدت التركيز من الجهاز الفني للفريق على التمرير السريع والتحرك بدون كرة، بجانب تطبيق الضغط الجماعي لاستعادة الكرة مرة أخرى.

وشارك عمر السعيد مهاجم الفريق في جزء من التدريبات الجماعية، حيث أجرى فقرة خاصة بالكرة، وشارك في بعض الفقرات الفنية الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بشد عضلي.

وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق في المران الجماعي عقب خضوعه لفقرة تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية خلال مران الأمس، بعد تعرضه لكدمة خفيفة في القدم خلال مباراة فيوتشر.

وصعد الجهاز الفني عددا من اللاعبين الناشئين للمشاركة في التدريبات، وهم لاعب الوسط محمد الخضري (مواليد ٢٠٠١) والجناح كريم عبد الحق (مواليد ٢٠٠١) والدافع محمد كمال "أوماجا" (مواليد ٢٠٠٣) والمهاجم أدهم الخواجة (مواليد ٢٠٠١).

وخاض اللاعبون تقسيمة في ختام المران، شهدت تنفيذ العديد من الأفكار الخططية، وظهور الرباعي محمد عواد وإسلام جابر ويوسف أسامة نبيه وكريم عبد الحق بشكل جيد.

ويختتم الزمالك تدريباته غدا -الأحد- على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في الدوري.

ويخوض الفربق مرانه الجماعي في تمام الساعة الخامسة مساء، على أن يختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني قائمة اللاعبين عقب المران للانتظام في معسكر مغلق لمدة ٢٤ ساعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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