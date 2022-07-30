من أجل أول لقب أوروبي.. تريزيجيه أساسي لأول مرة مع طرابزون سبور في السوبر التركي

السبت، 30 يوليه 2022 - 18:51

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

يتواجد محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لفريقه الجديد طرابزون سبور لأول مرة في مباراة السوبر التركي.

ويواجه طرابزون سبور منافسه سيفا سبور مساء اليوم السبت.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون قادما من أستون فيلا بعقد يمتد لعام 2026.

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وبإمكان تريزيجيه حصد أولى بطولاته في مسيرته الاحترافية في الأوروبية حال فوز فريقه على سيفا سبور.

وخلال مشاركته مع قاسم باشا وإسطنبول باشاك شهير في تركيا سجل تريزيجيه 31 هدفا وصنع 22 آخرين خلال 84 مباراة شارك فيها.

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