كأس العرب للشباب - مؤتمر محمود جابر: جاهزون لمواجهة المغرب

السبت، 30 يوليه 2022 - 18:48

كتب : FilGoal

مصر - الصومال - كأس العرب للشباب

شدد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 على جاهزية الفراعنة لمواجهة ربع نهائي كأس العرب مشيرا لاحترامه لكل المنتخبات المشاركة.

ويلعب منتخب مصر مع المغرب غدا الأحد في ربع نهائي كأس العرب والمقامة في السعودية.

وقال محمود جابر في المؤتمر الصحفي :"نحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، وجاهزون لمواجهة المغرب. نسعي لتقديم الأفضل دوما مع كوننا نسير بشكل تدريجي وننظر لكل مباراة علي حدة".

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وأضاف "بدأنا الاستعداد لمواجهة المغرب مع نهاية مباراتنا مع الصومال في دور المجموعات، سنقدم مباراة ممتعة".

وواصل " نفتقد عددا من اللاعبين خلال فترة الإعداد لظروف مختلفة، ولكننا نسعي لتطور الأداء مع كل دور في البطولة".

وأتم "تطورنا من مباراة لأخرى وتحسن الأداء بشكل ملحوظ. أتعهد للجمهور المصري بطفرة في مستوى اللاعبين بدنيا وفنيا وتقديم مستويات طيبة وتحقيق نتائج تسعدنا جميعا".

منتخب مصر لعب مباراتين في البطولة، فاز في الأولى على عمان بهدف دون رد ثم على الصومال بهدفين دون مقابل.

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