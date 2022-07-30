التشكيل - عموري يعود للمصري.. وثلاثي في دفاع إنبي
السبت، 30 يوليه 2022 - 18:05
كتب : FilGoal
عاد عمرو عبد الفتاح "عموري" لتشكيل المصري بعد غيابه عن مواجهة إيسترن كومباني بسبب تراكم البطاقات.
ويلعب المصري مع إنبي في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.
ويحتل المصري المركز الـ 11 في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن إنبي صاحب المركز الـ 12.
وجاء تشكيل المصري كالآتي:
حراسة المرمى: عصام ثروت
الدفاع: إسلام أبو سليمة – عمرو موسى – أحمد علاء
الوسط: كريم العراقي – إيزي إيميكا – فريد شوقي – عمرو عبد الفتاح "عموري"
الهجوم: محمد عبد اللطيف "جريندو" – أوستن أموتو – إلياس الجلاصي
بينما جاء تشكيل إنبي كالآتي:
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي
الدفاع: محمد حامد – إبراهيم يحيى – إبراهيم القاضي
الوسط: مصطفى دويدار – أحمد العجوز – أحمد يوسف – علي فوزي
الهجوم: دينو بيتر – جون إيبوكا – جرجس مجدي
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