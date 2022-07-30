هاتريك جيسوس.. أرسنال يفوز على إشبيلية بسداسية وديا

السبت، 30 يوليه 2022 - 16:11

كتب : FilGoal

أرسنال

حقق أرسنال فوزا كبيرا للمباراة الثانية على التوالي خلال مبارياته التحضيرية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وفاز المدفعجية على إشبيلية بنتيجة 6-0 خلال المباراة الودية التي أقيمت على استاد الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وسجل جابريل جيسوس مهاجم أرسنال الجديد 3 أهداف "هاتريك" وبوكايو ساكا (هدفين) وإيدي نيكيتاه هدف.

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جيسيوس الوافد من مانشستر سيتي هذا الصيف سجل هاتريك في شباك إشبيلية خلال ظهوره الأول على استاد الإمارات.

أرسنال حقق الفوز على إشبيلية بعد أيام من الانتصار على تشيلسي بنتيجة 4-0.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد النني في الدقيقة 79 بدلا من توماس بارتي.

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أحداث المباراة

افتتح بوكايو ساكا أهداف أرسنال في الدقيقة التاسعة بعدما سدد ركلة جزاء بنجاح على يمين حارس إشبيلية.

وأضاف جابريل جيسوس الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 13 بعد متابعة لكرة عرضية من الجانب الأيسر.

جيسوس احتاج دقيقة واحدة ليضيف الهدف الثالث للنادي اللندني وسجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 14 بعد متابعة لعرضية مواطنه جابريل مارتينيلي.

واستغل بوكايو ساكا خطأ ياسين بونو حارس إشبيلية وسدد كرة مباشرة سكنت الشباك في الدقيقة 19 محرزا الهدف الرابع.

هاتريك جيسوس

وعاد جابريل جيسوس ليسجل هدفه الشخص الثالث "هاتريك" والخامس لأرسنال في الدقيقة 76 بعد متابعة لضربة ركنية.

واختتم إيدي نيكيتاه حفلة أهداف أرسنال في الدقيقة 88 بعد تمريرة مارتينيلي والمرمى خالي.

وتعد مواجهة إشبيلية التجربة الأخيرة وديا لأرسنال استعدادا للموسم الجديد الذي يستهله رفقة كريستال بالاس يوم الجمعة المقبل.

أرسنال إشبيلية محمد النني،أرسنال جابريل جيسوس
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