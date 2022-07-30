تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ومحرز وجريليش أساسيون ضد ليفربول
السبت، 30 يوليه 2022 - 17:09
كتب : FilGoal
يقود الوافد الجديد على مانشستر سيتي إرلينج هالاند الهجوم ضد ليفربول.
ويلتقي ليفربول بمنافسه مانشستر سيتي مساء اليوم السبت في ملعب كينج باور في كأس الدرع الخيرية.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: كايل ووكر- روبن دياز- ناثان أكي- جواو كانسيلو
في الوسط: رودريجو- بيرناردو سيلفا- كيفن دي بروين
في الهجوم: رياض محرز- إرلينج هالاند- جاك جريليش
طالع أيضا
خاص – تفاصيل عدم تجديد تعاقد أمبرو مع الأهلي
خاص – تفاصيل مفاوضات الزمالك لضم المهدي مبارك
بالفيديو – أرسنال يفوز بسداسية
نرشح لكم
تشكيل ليفربول – صلاح ودياز يقودان الهجوم.. ونونيز على مقاعد البدلاء دي مارزيو: نابولي يقترب من ضم كيبا مثل سيناريو دوري الأبطال.. أتليتكو يهزم مانشستر يونايتد تيليجراف: ليستر سيتي يفسد مخطط نيوكاسل لضم ماديسون مدرب ليفربول يتحدث عن هزيمته من صلاح في الشطرنج من إنجلترا إلى فرنسا.. تافاريس ينتقل إلى مارسيليا من أرسنال سبب إقامة مباراة الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي خارج ويمبلي "الملك يلعب الأحد".. كريستيانو رونالدو يغلق باب الرحيل عن مانشستر يونايتد