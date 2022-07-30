تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ومحرز وجريليش أساسيون ضد ليفربول

السبت، 30 يوليه 2022 - 17:09

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

يقود الوافد الجديد على مانشستر سيتي إرلينج هالاند الهجوم ضد ليفربول.

ويلتقي ليفربول بمنافسه مانشستر سيتي مساء اليوم السبت في ملعب كينج باور في كأس الدرع الخيرية.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: كايل ووكر- روبن دياز- ناثان أكي- جواو كانسيلو

في الوسط: رودريجو- بيرناردو سيلفا- كيفن دي بروين

في الهجوم: رياض محرز- إرلينج هالاند- جاك جريليش

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