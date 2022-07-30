تشكيل ليفربول – صلاح ودياز يقودان الهجوم.. ونونيز على مقاعد البدلاء
السبت، 30 يوليه 2022 - 17:06
كتب : FilGoal
دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بروبرتو فيرمينو في التشكيل الأساسي لفريقه على حساب الوافد الجديد داروين نونيز أمام مانشستر سيتي.
ويلتقي ليفربول بمنافسه مانشستر سيتي مساء اليوم السبت في ملعب كينج باور في كأس الدرع الخيرية.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
في حراسة المرمى: أدريان
في الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- أندرو روبرتسون
في الوسط: فابينيو- جوردان هندرسون- تياجو ألكانتارا
في الهجوم: محمد صلاح- روبرتو فيرمينو- لويس دياز
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