تقرير مغربي: جلسة حاسمة بين الناصيري والجعايدي بشأن تدريب الوداد

يعقد سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد جلسة حاسمة مع راضي الجعايدي مدرب الترجي السابق بشأن تدريب بطل الدوري المغربي.

وشدد وليد الركراكي مدرب الوداد على خوضه المواجهة الأخيرة مع فريقه عقب خسارة نهائي كأس العرش المغربي على حساب نهضة بركان بركلات الترجيح.

موقع "لو 360 سبورت" المغربي أوضح أن الناصيري سيعقد جلسة مع راضي الجعايدي وسيناقشا تفاصيل تولي المدرب التونسي تدريب الوداد.

وكان موقع "البطولة" المغربي قد أشار في وقت سابق إلى إعداد الوداد قائمة من 3 مدربين تشمل منذر الكبير مدرب منتخب تونس السابق والجعايدي إضافة إلى معين الشعباني مدرب الترجي والمصري البورسعيدي السابق لخلافة وليد الركراكي.

ويرغب الركراكي في خوض تجربة جديدة بعدما قاد الوداد للفوز بلقبي دوري أبطال إفريقيا عى حساب الأهلي والدوري المغربي بعد صراع شرس مع الرجاء.

وكان راضي الجعايدي قد رحل عن تدريب الترجي بشكل رسمي عقب الخسارة على يد هلال مساكن أحد أندية دوري الدرجة الثانية في ثمن نهائي مسابقة كأس تونس.

الجعايدي قاد الترجي خلال الموسم الحالي في 33 مباراة حقق خلالها 19 فوزا و9 تعادلات و5 هزائم في مختلف المسابقات.

طالع أيضا

خاص – تفاصيل عدم تجديد تعاقد أمبرو مع الأهلي

خاص – تفاصيل مفاوضات الزمالك لضم المهدي مبارك

بالفيديو – أرسنال يفوز بسداسية

دورتموند يعلن بدء علاج نجمه الجديد