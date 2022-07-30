تقرير مغربي: جلسة حاسمة بين الناصيري والجعايدي بشأن تدريب الوداد

السبت، 30 يوليه 2022 - 16:50

كتب : FilGoal

راضي الجعايدي

يعقد سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد جلسة حاسمة مع راضي الجعايدي مدرب الترجي السابق بشأن تدريب بطل الدوري المغربي.

وشدد وليد الركراكي مدرب الوداد على خوضه المواجهة الأخيرة مع فريقه عقب خسارة نهائي كأس العرش المغربي على حساب نهضة بركان بركلات الترجيح.

موقع "لو 360 سبورت" المغربي أوضح أن الناصيري سيعقد جلسة مع راضي الجعايدي وسيناقشا تفاصيل تولي المدرب التونسي تدريب الوداد.

أخبار متعلقة
قرارات رابطة الأندية.. غرامة على عماد النحاس وجماهير الاتحاد السكندري دي مارزيو: نابولي يقترب من ضم كيبا مثل سيناريو دوري الأبطال.. أتليتكو يهزم مانشستر يونايتد هاتريك جيسوس.. أرسنال يفوز على إشبيلية بسداسية وديا

وكان موقع "البطولة" المغربي قد أشار في وقت سابق إلى إعداد الوداد قائمة من 3 مدربين تشمل منذر الكبير مدرب منتخب تونس السابق والجعايدي إضافة إلى معين الشعباني مدرب الترجي والمصري البورسعيدي السابق لخلافة وليد الركراكي.

ويرغب الركراكي في خوض تجربة جديدة بعدما قاد الوداد للفوز بلقبي دوري أبطال إفريقيا عى حساب الأهلي والدوري المغربي بعد صراع شرس مع الرجاء.

وكان راضي الجعايدي قد رحل عن تدريب الترجي بشكل رسمي عقب الخسارة على يد هلال مساكن أحد أندية دوري الدرجة الثانية في ثمن نهائي مسابقة كأس تونس.

الجعايدي قاد الترجي خلال الموسم الحالي في 33 مباراة حقق خلالها 19 فوزا و9 تعادلات و5 هزائم في مختلف المسابقات.

طالع أيضا

خاص – تفاصيل عدم تجديد تعاقد أمبرو مع الأهلي

خاص – تفاصيل مفاوضات الزمالك لضم المهدي مبارك

بالفيديو – أرسنال يفوز بسداسية

دورتموند يعلن بدء علاج نجمه الجديد

الوداد المغربي الترجي التونسي راضي الجعايدي وليد الركراكي
نرشح لكم
تقرير مغربي: الشعباني على رأس المرشحين لخلافة الركراكي في الوداد ليس مدربا.. موسيماني يعود بدور جديد مع أحد أندية جنوب إفريقيا مصدر من كاف يكشف لـ في الجول المواعيد المقترحة لتصفيات أمم إفريقيا 2023 حرمه من ثلاثية تاريخية.. نهضة بركان يفوز على الوداد ويتوج بطلا لـ كأس العرش المغربي كأس العرب للشباب.. تونس تقسو على جيبوتي والمغرب يفوز على فلسطين بهدف دراما وجنون في الدقائق الأخيرة من الدوري الليبي تؤجل حسم البطل لمباراة فاصلة المستحقات المتأخرة على رأس أولويات مؤتمر كاف لتراخيص الأندية للموسم الثاني على التوالي.. الهلال يحصد لقب الدوري السوداني
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ومحرز وجريليش أساسيون ضد ليفربول دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول – صلاح ودياز يقودان الهجوم.. وفيرمينو أساسي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: جلسة حاسمة بين الناصيري والجعايدي بشأن تدريب الوداد 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدرجة الثانية - أحمد شرويدة إلى السكة الحديد 20 دقيقة | الكرة المصرية
قرارات رابطة الأندية.. غرامة على عماد النحاس وجماهير الاتحاد السكندري 21 دقيقة | الكرة المصرية
دي مارزيو: نابولي يقترب من ضم كيبا 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هاتريك جيسوس.. أرسنال يفوز على إشبيلية بسداسية وديا 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من أمبرو يكشف لـ في الجول تفاصيل عدم تجديد التعاقد مع الأهلي.. وخطوة مقبلة في مصر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 في الجول يكشف - أسباب غياب تسعة من لاعبي الأهلي عن مواجهة الجونة