دي مارزيو: نابولي يقترب من ضم كيبا

يقترب نابولي الإيطالي من تدعيم مركز حراسة المرمى بضم الإيطالي كيبا أريزبالاجا من تشيلسي الإنجليزي.

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وكشف جانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي" سبورتس أن نابولي يود تدعيم مركز حراسة المرمى بالحارس الإسباني الذي يجلس بديلا للسنغالي إدوارد ميندي.

وأوضح التقرير أن تشيلسي سيتحمل ثلاث أرباع راتب كيبا في نابولي طيلة مدة الإعارة.

ولم يتوصل الناديان لاتفاق حول المكافآت التي سيحصل عليها تشيلسي نظير مشاركة الحارس، إذ يريد البلوز مكافأتين بقيمة 1.5 مليون يورو لكل منهما، بينما يأمل نابولي تخفيض مطالب البلوز.

وفي الوقت ذاته يحاول نابولي تجديد تعاقد حارسه الإيطالي أليكس ميريت خاصة بعد رحيل الكولومبي دافيد أوسبينا صوب النصر السعودي عقب نهاية تعاقده.

وحال انضمامه للبارتينوبي سيعمل كيبا تحت إمرة ساري الفنية، بعدما شارك لمدة موسم واحد تحت قيادة الإيطالي خلال 54 مباراة.

وتعد مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد مانشستر سيتي العلامة الأبرز بينهما عقب رفضه التغيير في الوقت الإضافي، في مباراة انتهت بالخسارة بركلات الترجيح.

كيبا البالغ 27 عاما انضم لتشيلسي في 2018 قادما من أتليتك بلباو الإسباني مقابل 80 مليون يورو كأغلى حارس مرمى في التاريخ.

منذ ذلك الحين خاض الإسباني 123 مباراة مع تشيلسي وحافظ على نظافة شباكه في 47 مباراة واستقبل 130 هدفا.

وتوج كيبا مع البلوز بـ 4 ألقاب هي: دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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