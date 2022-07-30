دورتموند يعلن خضوع هالير للعلاج الكيميائي

أعلن بوروسيا دورتموند اليوم السبت خضوع مهاجمه الجديد سيباستيان هالير لدورة من العلاج الكيميائي عقب تشخيص إصابته بورم خبيث في الخصية.

سيباستيان هالر النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وأعلن بوروسيا دورتموند في وقت سابق من الشهر الحالي مغادرة مهاجم الإيفواري سباستيان هالير لمعسكر الفريق التدريبي بسبب الإصابة بورم الخصية.

وأوضح دورتموند أن المهاجم الإيفواري سيغيب لعدة أشهر أثناء تلقيه العلاج.

وكان تم تشخيص هالير في وقت سابق بورم خبيث والآن أكدت الفحوصات التشخيصات السابقة.

وقال سيباستيان كييل المدير الرياضي لدورتموند: "سيخضع هالير لأفضل علاج ممكن".

وواصل "فرص الشفاء جيدة جدا ونتمنى له ولأسرته الكثير من القوة والتفاؤل".

Haller kämpft gegen bösartigen Tumor Sebastien #Haller wird dem #BVB mehrere Monate lang fehlen. Der histologische Befund ergab einen bösartigen Hodentumor. Wir wünschen Dir weiterhin viel Kraft, @HallerSeb! 🙏 Zur Meldung: https://t.co/8WAUXVVJ55 pic.twitter.com/dqSWhkCGZO — Borussia Dortmund (@BVB) July 30, 2022

دورتموند أعلن تغيب اللاعب عن المعسكر بعد تأكد الإصابة وطالب الجميع باحترام خصوصية اللاعب وعائلته وعدم طرح أي أسئلة وأنه بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات سيتم الإفصاح عنها بالتشاور مع اللاعب.

وانضم هالير إلى دورتموند قادما من أياكس الصيف الجاري مقابل 31 مليون دولار لتعويض رحيل إرلينج هالاند لمانشستر سيتي.

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