دورتموند يعلن خضوع هالير للعلاج الكيميائي

السبت، 30 يوليه 2022 - 14:50

كتب : FilGoal

سباسيتان هالير - بوروسيا دورتموند

أعلن بوروسيا دورتموند اليوم السبت خضوع مهاجمه الجديد سيباستيان هالير لدورة من العلاج الكيميائي عقب تشخيص إصابته بورم خبيث في الخصية.

سيباستيان هالر

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وأعلن بوروسيا دورتموند في وقت سابق من الشهر الحالي مغادرة مهاجم الإيفواري سباستيان هالير لمعسكر الفريق التدريبي بسبب الإصابة بورم الخصية.

وأوضح دورتموند أن المهاجم الإيفواري سيغيب لعدة أشهر أثناء تلقيه العلاج.

وكان تم تشخيص هالير في وقت سابق بورم خبيث والآن أكدت الفحوصات التشخيصات السابقة.

وقال سيباستيان كييل المدير الرياضي لدورتموند: "سيخضع هالير لأفضل علاج ممكن".

وواصل "فرص الشفاء جيدة جدا ونتمنى له ولأسرته الكثير من القوة والتفاؤل".

دورتموند أعلن تغيب اللاعب عن المعسكر بعد تأكد الإصابة وطالب الجميع باحترام خصوصية اللاعب وعائلته وعدم طرح أي أسئلة وأنه بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات سيتم الإفصاح عنها بالتشاور مع اللاعب.

وانضم هالير إلى دورتموند قادما من أياكس الصيف الجاري مقابل 31 مليون دولار لتعويض رحيل إرلينج هالاند لمانشستر سيتي.

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