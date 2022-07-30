تقرير: عمر السومة إلى العربي القطري

السبت، 30 يوليه 2022 - 14:16

كتب : محمود حمدي

عمر السومة

حدد عمر السومة مهاجم أهلي جدة وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفقا لصحيفة "استاد الدوحة" القطرية.

وقرر السومة الرحيل عن أهلي جدة وخوض تجربة جديدة بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى السعودي.

وأوضحت الصحيفة القطرية أن النادي العربي أتم الاتفاق على ضم المهاجم السوري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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وأضافت أن السومة من المتوقع وصوله خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة القطرية الدوحة لإتمام إجراءات انتقاله لصفوف العربي.

وكانت صحيفة "المواطن" السعودية قد أشارت إلى رغبة أهلي جدة في توفير راتب السومة الضخم خاصة أن النادي السعودي تعرض لأزمة مالية كبرى عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المهاجم السوري يملك عرضا من نادي الجزيرة الإماراتي إضافة إلى بعض العروض من الدوري القطري.

السومة الهداف التاريخي لأهلي جدة شارك خلال 240 مباراة وسجل 192 هدفا وصنع 30 آخرين منذ انضمامه في صيف 2014 قادما من القادسية الكويتي.

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