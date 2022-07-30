كرة سلة - مصدر من الزمالك لـ في الجول: عرض يوناني لـ أحمد ياسر؟ لم يصلنا أي شيء حتى الآن

يرغب نادي كارديستا اليوناني لكرة السلة ضم أحمد ياسر عبد الوهاب، بحسب تقارير يونانية.

ويقود الفريق الصاعد للدوري اليوناني الدرجة الأولى، فانجليس أنجليو المدرب السابق لسلة الزمالك.

وأوضح مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "النادي تواصل مع اللاعب، لكن لم يصلنا أي عرض رسمي من النادي اليوناني لضم أحمد مودي".

وأضاف "في حالة وصول عرض رسمي، فالنادي هو صاحب القرار وفقا للرؤية الفنية للمدير الفني أحمد مرعي".

أحمد ياسر "مودي" البالغ 21 عاما سبق له التتويج مع الزمالك بلقب بطولة إفريقيا BAL وكذلك الدوري السوبر في 2021.

التقرير أيضا أشار إلى رغبة الفريق اليوناني لضم أنس أسامة والذي تدرب تحت قيادة فانجليس من قبل.

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