العربي الرابع.. بريست يتعاقد مع أشرف داري 4 مواسم

السبت، 30 يوليه 2022 - 13:45

كتب : محمود حمدي

أشرف داري

بات أشرف داري اللاعب العربي الرابع ضمن قائمة نادي بريست الفرنسي.

وأعلن بريست تعاقده مع المدافع المغربي لمدة 4 سنوات حتى يونيو 2026 قادما من صفوف الوداد.

وأوضح بريست أنه تعاقد رسميا مع داري بعد الوصول الاتفاق مع إدارة ناديه منذ عدة أسابيع.

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وسيرتدي المدافع البالغ من العمر 23 عاما القميص رقم 4 في قائمة نادي بريست للموسم الجديد.

وبات داري اللاعب العربي الرابع ضمن قوام الفريق الفرنسي الذي يضم الثلاثي الجزائري، يوسف بلايلي وهاريس بلقبلة ورومان فيفر.

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وكان موقع "لو 360 سبورت" المغربي قد أشار إلى انتقال داري لصفوف بريست مقابل نحو 2.7 مليون يورو.

داري خسر جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بعد منافسة مع المالي أليو ديانج لاعب الأهلي وزميله محمد الشناوي الحائز عى الجائزة.

ورحل داري عن صفوف الوداد بعدما تُوج بلقبي دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي والدوري المغربي بعد صراع شرس مع الرجاء.

وشارك أشرف داري مع الوداد خلال 139 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع هدف بجميع المسابقات منذ تصعيده للفريق الأول صيف 2018.

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