أبراهام: الغيرة من ديبالا؟ روما يمكن أن يكون لها ملكان

السبت، 30 يوليه 2022 - 13:10

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - روما

"روما يمكن أن يكون لها ملكان" هكذا رد تامي أبراهام مهاجم روما على الأنباء المتداولة بشأن شعوره بالغيرة عقب تعاقد ناديه مع باولو ديبالا.

تامي أبراهام

النادي : روما

باولو ديبالا

النادي : روما

روما

وأعلن نادي روما توقيعه مع باولو ديبالا لاعب يوفنتوس السابق في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات.

وقال أبراهام في تصريحات نقلتها صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "الغيرة من ديبالا؟ لا. روما يمكن أن يكون لها ملكان، أليس كذلك؟".

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وأضاف " شرف لنا أن يكون لدينا لاعب بهذا المستوى في الفريق. هذا يعني الكثير للجماهير ويعني أننا نبني مشروعا رفيع المستوى".

دوري أبطال أوروبا

وعن هدف الفريق بالموسم المقبل قال أبراهام: "أفكر في العمل والنمو. الموسم الماضي كان جيدا ولكن الهدف هو التأكد من أن الموسم التالي أفضل. ربما الأفضل على الإطلاق".

وشدد " نريد أن نقدم أداء أفضل من الموسم الماضي وأن نعود إلى المراكز الأربعة الأولى واللعب في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "من الصواب أن يحلم المشجعون. بالنسبة لي، إذا قلت إنني لا أهدف للفوز بالدوري فسأكون كاذبا. نريد مواصلة الفوز".

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما انضم إلى روما قادما من تشيلسي الصيف الماضي وسجل 17 هدفا في موسمه الأول في الدوري الإيطالي خلال 37 مباراة، إذ احتل فريقه المركز السادس.

أبراهام شارك في تحقق روما لقب النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فينورد الهولندي وسجل 27 هدفا خلال 53 مباراة.

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