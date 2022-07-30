طارق العشري: بسام والسيسي والزناري مستمرون.. وهذا سبب رحيل فيكتوري

شدد طارق العشري مدرب طلائع الجيش على بقاء العناصر الأساسية في فريقه خلال الموسم المقبل ورفضه فكرة التفريط في أي لاعب من القوام الرئيسي.

وقال العشري عبر "أون تايم سبورتس 2": "استمرار القوام الرئيسي خلال الموسم المقبل وتدعيمه بعناصر جديدة كان محور حديثنا مع إدارة النادي بشأن تحقيق أهدافنا في المستقبل".

وأضاف "الاستجابة كانت سريعة وتم الإبقاء على محمد بسام وهنا الهدف ليس لبيع اللاعب وتحقيق الاستفادة المادية ولكن بحثا عن تحقيق هدف وطموح أكبر خلال الموسم المقبل".

وجدد طلائع الجيش عقد محمد بسام قائد الريق وحارس مرماه لمدة 3 سنوات، بعد مفاوضات لم تكتمل مع نادي الزمالك.

وعن عمرو السيسي ومصطفى الزناري أوضح "أبقينا على قائد الفريق ولن نفرط في أحد من لاعبينا. لدينا هدف أعلى وأسمى ونحن في حاجة لهم لتحقيقه".

وشدد "الحديث عن لاعبي فريقي في هذه الفترة يسببلي صداعا ولكن كما ذكرت القوام الرئيسي مستمر خلال الموسم المقبل ليناسب طموح النادي خلال الفترة المقبلة".

المركز الرابع

وعن المنافسة على المركز الرابع قال العشري: "تأثرنا بلا شك بالهزيمة على يد الجونة خاصة أننا كنا على مقربة من تحقيق التعادل على أقل تقدير ولكن مع الإلتزام نجحنا في تحقيق 3 نقاط غالية أمام فاركو وسنحارب من أجل تحقيق المركز الرابع".

وتابع "جميع المباريات صعبة سواء في القمة أو القاع ونحن افتقدنا المهاجم فيكتوري الذي انتهى تعاقده وكذلك عودة أحمد سمير مؤخرا من إصابة طويلة وهما العنصران الرئيسيان في هجوم الفريق".

مواجهة الاتحاد

وتطرق العشري للحديث عن مواجهة الاتحاد السكندري بالجولة المقبلة وقال: " مباراة مهمة أمام فريقي كبير وحصل على 3 نقاط هامة من الفوز على إنبي ودائما مبارياتنا أمام الفريق الكبيرة والجماهيرية تتسم بالندية".

وواصل "أتمنى التوفيق لفريقي وتحقيق الفوز خاصة أن المركز الرابع ليس بعيد والنقاط متقاربة للغاية".

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس برصيد 41 نقطة، مسجلا 20 هدفا فقط، وتلقى مرماه 21، ليصبح فارقه (-1).

يفوقه الزمالك متصدرا (60 نقطة ) وبيراميدز ثانيا (56 نقطة) والأهلي ثالثا (51 نقطة) وفيوتشر رابعا (42 نقطة ).

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