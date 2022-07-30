أحمد حسن: لن أعمل مع اتحاد الكرة الحالي.. واللاعبون لا يريدون نجما في منصب مدير المنتخب

تحدث أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن ترشيحه لمنصب مدير منتخب مصر، مغلقا باب هذه المسألة بصورة قاطعة.

وقال حسن في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "علمت من بعض الأصدقاء بشأن ترشيحي لمنصب مدير المنتخب، ولكن لم يتحدث معي أحد من الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف "تحدثت عن ذلك الأمر قبل قرابة شهر وأغلقته تماما. لا أعتقد أن هناك نجم من نجوم كرة القدم سيتولى منصب مدير المنتخب في الفترة المقبلة".

وأوضح "خدمة منتخب مصر شرف لأي أحد، فنحن نعي تماما قيمة قميصه ولن نتحدث عن أنفسنا، فقد حققنا بطولات ونجاحات، ونحن الجيل الذهبي للمنتخب بالأرقام والتاريخ".

وواصل "في هذه الأجواء من الصعب أن أتواجد في أي عمل يخص اتحاد الكرة، على الأقل مع المجلس الحالي، بعدما حدث مع إيهاب جلال وبعد التخبط في الفترة الأخيرة. إذا عرض عليّ المنصب لن أقبله".

وتابع "الأجواء غير مريحة وغير صافية. في البداية قيل مدير فني أجنبي ثم مصري ثم أجنبي، ثم تولى حازم إمام هذا الملف. الآن يقال أنهم سيأتون بمدير للمنتخب ثم لا يوجد مدير للمنتخب ثم يعود الحديث عن تعيين مدير للمنتخب".

واختتم هذه الجزئية قائلا: "كل شخص يريد فرد عضلاته على الآخر، وفي النهاية تم التضحية بإيهاب جلال ولم يعتذر له أحد عن ذبحه".

أما عن المدرب الجديد روي فيتوريا قال حسن: "أتمنى التوفيق للمدرب الجديد وهو مدرب جيد، ولكني لا أرى إنجازا في تعيين مدرب جيد، فهذا منتخب مصر. الإنجاز هو أن يأتي هذا الرجل ويصنع منتخبا جيدا وينافس على أمم إفريقيا ويحققها ويتأهل إلى كأس العالم".

وعاد الصقر إلى نقطة عدم رغبة اللاعبين في العمل مع مدير للمنتخب من النجوم السابقين قائلا: "أعتقد أن بعض اللاعبين طلبوا ألا يكون مدير المنتخب من النجوم الكبار. بعض الكلام الذي وصلني أنه لا توجد راحة لذلك، وأن اللاعبين بحاجة لحصر هذه الوظيفة في العمل الإداري فقط".

وأضاف "لا أعرف الأسباب. محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي كان مديرا للمنتخب ويمكنكم سؤاله. أعتقد أن هناك بعض المشاورات التي أسفرت عن كون ذلك هو الخيار الأفضل".

واختتم "ليست لدي مشكلة مع ذلك، وهذه نصيحة وجهتها لحازم إمام كأخ وصديق: إذا لم يكن القادم اسما كبيرا يقنع اللاعبين ويهابونه، فيجب أن يكون مديرا إداريا وليس مديرا للمنتخب لنغلق هذه المسألة".

وقال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريحات سابقة يوم 20 يوليو إن منصب مدير منتخب مصر مستحدث ولا يوجد لديه مرجعا كبيرا لأن من تولى ذلك الدور هم ثلاثة أشخاص فقط.

جاء ذلك بعد قال جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم إن هناك نية لإلغاء منصب مدير المنتخب خلال مؤتمر تقديم روي فيتوريا، أو تغيير المسمى إلى المدير الإداري في ظل وجود الثنائي محمد بركات وحازم إمام المشرف على المنتخب.

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