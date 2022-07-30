تشيلي تستأنف ضد قرار مشاركة الإكوادور في كأس العالم 2022

يرفض الاتحاد التشيلي لكرة القدم الاستسلام في قضية المشاركة بكأس العالم 2022 بقطر.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أصدرت قرارا برفض شكوى الاتحاد التشيلي ضد الإكوادور بداعي التزوير في جنسية لاعبهم ديفيد بيرون كاسترو وبناء عليه طلبهم التأهل بدلا منهم إلى كأس العالم 2022.

وقال خورخي يونج الأمين العام للاتحاد التشيلي لكرة القدم في بيان: "نحن متأكدون تماما من نتائج تحقيقاتنا".

وأضاف "من الواضح تماما أن اللاعب يستخدم وثيقة إكوادورية غير قانونية. الأمر لا يتعلق بمجرد المشاركة في كأس العالم 2022، ولكن مبدأ اللعب النظيف في الأساس".

وتابع: " بايرون كاستيلو ولد في توماكو بكولومبيا عام 1995 وليس في مدينة الجنرال فيلاميل بلاياس الإكوادورية عام 1998 كما جاء في وثائقه الرسمية".

لجنة الانضباط بـ "فيفا" أوضحت في بيانها السابق أنه بعد تحليل كافة المستندات من جميع الأطراف المعنية تم غلق الدعوى.

وأشارت لجنة الانضباط إلى أنه تم إخطار الأطراف المعنية بالقرار وأنه يمكن الاستئناف عليه أمام لجنة الاستئناف وهذا ما لجأ إليه الاتحاد التشيلي لكرة القدم.

ماذا حدث؟

يطالب الاتحاد التشيلي لكرة القدم بتأهله بدلًا من الإكوادور بسبب إشراك الأخيرة للاعب بيرون كاستيو صاحب الجنسية الكولومبية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن وثيقتين يعتمد عليهما الاتحاد التشيلي في دعواه.

الوثيقتان هما شهادة المعمودية وتقرير التسجيل الصحي الخاص بكاستيو في كولومبيا.

وتُظهِر شهادة ميلاد اللاعب أنه تلقى التعميد يوم 25 ديسمبر 1996 في أبرشية توماكو بمدينة نارينيو الكولومبية.

أمّا الوثيقة الثانية فتخص تسجيل كاستيو في هيئة الصحة العامة الكولومبية، وتؤكد انتسابه إلى قاعدة بيانات التأمين الصحي في مدينة توماكو.

كاستيو ظهير أيمن نادي برشلونة الإكوادوري شارك في 8 مباريات لمنتخب الإكوادور خلال تصفيات كأس العالم 2022.

واحتلت الإكوادور المركز الرابع في التصفيات برصيد 26 نقطة، وبالتالي حجزت مقعد التأهل المباشر إلى مونديال قطر.

بينما احتلت تشيلي المركز السابع برصيد 19 نقطة وفقدت فرصة الصعود تحت قيادة مارتين لاسارتي الذي أُقيل لاحقًا.

لكن حال خصم نقاط مباريات الإكوادور التي شارك فيها كاستيو، ستحصل تشيلي على 5 نقاط إضافية في رصيدها وستقفز لاحتلال مركز مؤهل إلى المونديال.

وشارك كاستيو ذهابًا وإيابًا أمام تشيلي، مباراتان خرجت منهما تشيلي بنقطة وحيدة.

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