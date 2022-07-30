تشيلي تستأنف ضد قرار مشاركة الإكوادور في كأس العالم 2022

السبت، 30 يوليه 2022 - 00:45

كتب : FilGoal

كأس العالم

يرفض الاتحاد التشيلي لكرة القدم الاستسلام في قضية المشاركة بكأس العالم 2022 بقطر.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أصدرت قرارا برفض شكوى الاتحاد التشيلي ضد الإكوادور بداعي التزوير في جنسية لاعبهم ديفيد بيرون كاسترو وبناء عليه طلبهم التأهل بدلا منهم إلى كأس العالم 2022.

وقال خورخي يونج الأمين العام للاتحاد التشيلي لكرة القدم في بيان: "نحن متأكدون تماما من نتائج تحقيقاتنا".

أخبار متعلقة
شامبيونشيب.. كومباني يقود بيرنلي للفوز على هدرسفيلد بالجولة الأولى محمود جابر: استهدف قاعدة مكونة من 40 لاعبا قبل بطولة إفريقيا للشباب مجلس أبو ظبي الرياضي: تذاكر السوبر ستوزع مناصفة بين الزمالك والأهلي.. وهذا سبب اختيار الملعب الاتحاد يعلن عبر في الجول ضم المهدي سليمان

وأضاف "من الواضح تماما أن اللاعب يستخدم وثيقة إكوادورية غير قانونية. الأمر لا يتعلق بمجرد المشاركة في كأس العالم 2022، ولكن مبدأ اللعب النظيف في الأساس".

وتابع: " بايرون كاستيلو ولد في توماكو بكولومبيا عام 1995 وليس في مدينة الجنرال فيلاميل بلاياس الإكوادورية عام 1998 كما جاء في وثائقه الرسمية".

لجنة الانضباط بـ "فيفا" أوضحت في بيانها السابق أنه بعد تحليل كافة المستندات من جميع الأطراف المعنية تم غلق الدعوى.

وأشارت لجنة الانضباط إلى أنه تم إخطار الأطراف المعنية بالقرار وأنه يمكن الاستئناف عليه أمام لجنة الاستئناف وهذا ما لجأ إليه الاتحاد التشيلي لكرة القدم.

ماذا حدث؟

يطالب الاتحاد التشيلي لكرة القدم بتأهله بدلًا من الإكوادور بسبب إشراك الأخيرة للاعب بيرون كاستيو صاحب الجنسية الكولومبية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن وثيقتين يعتمد عليهما الاتحاد التشيلي في دعواه.

الوثيقتان هما شهادة المعمودية وتقرير التسجيل الصحي الخاص بكاستيو في كولومبيا.

وتُظهِر شهادة ميلاد اللاعب أنه تلقى التعميد يوم 25 ديسمبر 1996 في أبرشية توماكو بمدينة نارينيو الكولومبية.

أمّا الوثيقة الثانية فتخص تسجيل كاستيو في هيئة الصحة العامة الكولومبية، وتؤكد انتسابه إلى قاعدة بيانات التأمين الصحي في مدينة توماكو.

كاستيو ظهير أيمن نادي برشلونة الإكوادوري شارك في 8 مباريات لمنتخب الإكوادور خلال تصفيات كأس العالم 2022.

واحتلت الإكوادور المركز الرابع في التصفيات برصيد 26 نقطة، وبالتالي حجزت مقعد التأهل المباشر إلى مونديال قطر.

بينما احتلت تشيلي المركز السابع برصيد 19 نقطة وفقدت فرصة الصعود تحت قيادة مارتين لاسارتي الذي أُقيل لاحقًا.

لكن حال خصم نقاط مباريات الإكوادور التي شارك فيها كاستيو، ستحصل تشيلي على 5 نقاط إضافية في رصيدها وستقفز لاحتلال مركز مؤهل إلى المونديال.

وشارك كاستيو ذهابًا وإيابًا أمام تشيلي، مباراتان خرجت منهما تشيلي بنقطة وحيدة.

طالع أيضا:

خاص - سبب طلب بدر بانون الرحيل عن الأهلي

خاص - سبب عدم معاقبة رامي ربيعة

شرط جزائي ضخم في عقد كوندي

رونالدو يحدد موعد عودته

تشيلي الإكوادور كأس العالم
نرشح لكم
خط الوسط أصبح تشيليا.. بولجار يجاور فيدال وينضم إلى فلامنجو داني ألفيش يصنع هدفا في الوقت القاتل بظهوره الأول مع بوماس عودة إلى المنشأ.. ناسيونال يعلن ضم لويس سواريز القبض على 4 لاعبين ومدرب عقب أحداث شغب ضد الشرطة في الدوري الأرجنتيني بمشاركة الثلاثي الإيطالي.. تورونتو يخسر فرصة المشاركة في دوري أبطال كونكاكاف لويس سواريز يعلنها: توصلت لاتفاق مبدئي للانتقال إلى ناسيونال أتليتكو مينيرو يعلن إقالة أنطونيو محمد "الجنون الجميل".. 50 مليون تغريدة من أجل عودة لويس سواريز لـ ناسيونال
أخر الأخبار
تشافي: أود رؤية ميسي مرة أخرى في برشلونة 15 دقيقة | الكرة المصرية
تشيلي تستأنف ضد قرار مشاركة الإكوادور في كأس العالم 2022 20 دقيقة | أمريكا
شامبيونشيب - كومباني يقود بيرنلي للفوز على هدرسفيلد بالجولة الأولى 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمود جابر: استهدف قاعدة مكونة من 40 لاعبا قبل بطولة إفريقيا للشباب 52 دقيقة | منتخب مصر
مجلس أبو ظبي الرياضي: تذاكر السوبر ستوزع مناصفة بين الزمالك والأهلي.. وهذا سبب اختيار الملعب ساعة | الكرة المصرية
الاتحاد يعلن عبر في الجول ضم المهدي سليمان ساعة | الكرة المصرية
ستيرلينج يسجل.. تشيلسي يفوز على أودينيزي بثلاثية وديا ساعة | الكرة الأوروبية
كأس ألمانيا - بوروسيا دورتموند يضرب بثلاثية.. وثمانية أهداف في مباراة واحدة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 في الجول يكشف - أسباب غياب تسعة من لاعبي الأهلي عن مواجهة الجونة