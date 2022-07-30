شامبيونشيب - كومباني يقود بيرنلي للفوز على هدرسفيلد بالجولة الأولى

السبت، 30 يوليه 2022 - 00:19

كتب : FilGoal

بيرنلي

افتتح بيرنلي مشواره في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (شامبيونشيب) بالفوز على هدرسفيلد ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

وحقق بيرنلي النقاط الثلاث الأولى في المسابقة تحت قيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني.

وفاز بيرنلي على مضيفه هدرسفيلد بهدف دون رد سجله الهولندي إيان ماتسين في الدقيقة 18 من الشوط الأول في المباراة التي أقيمت على ملعب جون سميث.

أخبار متعلقة
محمود جابر: استهدف قاعدة مكونة من 40 لاعبا قبل بطولة إفريقيا للشباب مجلس أبو ظبي الرياضي: تذاكر السوبر ستوزع مناصفة بين الزمالك والأهلي.. وهذا سبب اختيار الملعب الاتحاد يعلن عبر في الجول ضم المهدي سليمان ستيرلينج يسجل.. تشيلسي يفوز على أودينيزي بثلاثية وديا

ويستعد هدرسفيلد لمواجهة برمنجهام يوم الجمعة المقبلة فيما يلعب بيرنلي ضد لوتون تاون يوم 6 أغسطس ضمن الجولة الثانية من شامبيونشيب.

وهبط بيرنلي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد احتلاله المركز الـ18 في الموسم الماضي.

Image

وأقال بيرنلي مدربه شون دايتش بعد 10 سنوات مع الفريق ليتولى مايك جاكسون المهمة بشكل مؤقت لنهاية الموسم قبل التعاقد مع كومباني في الموسم الجديد.

ورحل كومباني عن تدريب أندرلخت البلجيكي بعد ثلاثة مواسم مع فريقه السابق، كلاعب ومدرب في 2019 قبل أن يتحول لمدرب للفريق في أغسطس 2020.

وحصد كومباني المركز الرابع ثم الثالث في الدوري وصعد لنهائي كأس بلجيكا ليبدأ رحلة جديدة مع بيرنلي.

Image

طالع أيضا:

خاص - سبب طلب بدر بانون الرحيل عن الأهلي

خاص - سبب عدم معاقبة رامي ربيعة

شرط جزائي ضخم في عقد كوندي

رونالدو يحدد موعد عودته

بيرنلي شامبيونشيب هدرسفيلد
نرشح لكم
ستيرلينج يسجل.. تشيلسي يفوز على أودينيزي بثلاثية وديا كأس ألمانيا - بوروسيا دورتموند يضرب بثلاثية.. وثمانية أهداف في مباراة واحدة موندو ديبورتيفو: خطوة واحدة تفصل بيرناردو سيلفا عن برشلونة "الملك يلعب الأحد".. كريستيانو رونالدو يغلق باب الرحيل عن مانشستر يونايتد بعدما طلبوا منها الانضمام لفريق الرجال.. هدافة منتخب ألمانيا تظهر بـ"شارب" مزيف لا جازيتا ديلو سبورت: تمت.. دي كيتيلير إلى ميلان ناجلسمان: غضب لابورتا؟سأواصل إبداء رأيي في المستقبل على طريقة والده.. ميلان يعلن إعارة دانييل مالديني
أخر الأخبار
تشيلي تستأنف ضد قرار مشاركة الإكوادور في كأس العالم 2022 2 دقيقة | أمريكا
شامبيونشيب - كومباني يقود بيرنلي للفوز على هدرسفيلد بالجولة الأولى 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمود جابر: استهدف قاعدة مكونة من 40 لاعبا قبل بطولة إفريقيا للشباب 35 دقيقة | منتخب مصر
مجلس أبو ظبي الرياضي: تذاكر السوبر ستوزع مناصفة بين الزمالك والأهلي.. وهذا سبب اختيار الملعب 52 دقيقة | الكرة المصرية
الاتحاد يعلن عبر في الجول ضم المهدي سليمان ساعة | الكرة المصرية
ستيرلينج يسجل.. تشيلسي يفوز على أودينيزي بثلاثية وديا ساعة | الكرة الأوروبية
كأس ألمانيا - بوروسيا دورتموند يضرب بثلاثية.. وثمانية أهداف في مباراة واحدة ساعة | الكرة الأوروبية
خط الوسط أصبح تشيليا.. بولجار يجاور فيدال وينضم إلى فلامنجو ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 في الجول يكشف - أسباب غياب تسعة من لاعبي الأهلي عن مواجهة الجونة