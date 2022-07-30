شامبيونشيب - كومباني يقود بيرنلي للفوز على هدرسفيلد بالجولة الأولى

افتتح بيرنلي مشواره في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (شامبيونشيب) بالفوز على هدرسفيلد ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

وحقق بيرنلي النقاط الثلاث الأولى في المسابقة تحت قيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني.

وفاز بيرنلي على مضيفه هدرسفيلد بهدف دون رد سجله الهولندي إيان ماتسين في الدقيقة 18 من الشوط الأول في المباراة التي أقيمت على ملعب جون سميث.

ويستعد هدرسفيلد لمواجهة برمنجهام يوم الجمعة المقبلة فيما يلعب بيرنلي ضد لوتون تاون يوم 6 أغسطس ضمن الجولة الثانية من شامبيونشيب.

وهبط بيرنلي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد احتلاله المركز الـ18 في الموسم الماضي.

وأقال بيرنلي مدربه شون دايتش بعد 10 سنوات مع الفريق ليتولى مايك جاكسون المهمة بشكل مؤقت لنهاية الموسم قبل التعاقد مع كومباني في الموسم الجديد.

ورحل كومباني عن تدريب أندرلخت البلجيكي بعد ثلاثة مواسم مع فريقه السابق، كلاعب ومدرب في 2019 قبل أن يتحول لمدرب للفريق في أغسطس 2020.

وحصد كومباني المركز الرابع ثم الثالث في الدوري وصعد لنهائي كأس بلجيكا ليبدأ رحلة جديدة مع بيرنلي.

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