مجلس أبو ظبي الرياضي: تذاكر السوبر ستوزع مناصفة بين الزمالك والأهلي.. وهذا سبب اختيار الملعب

تحدث سهيل العريفي مدير قطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي عن استضافة الإمارات لكأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي.

وقال العريفي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الإعلان مبكرا عن موعد وملعب إقامة كأس السوبر المصري هدفه الاستعداد بشكل يناسب الحدث".

وأقيمت النسخة السابقة من كأس السوبر على ملعب محمد بن زايد "الجزيرة" الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج، فيما تقام المباراة المقبلة على ملعب هزاع بن زايد الذي يسع لـ 25 ألف متفرج فقط.

وعلق العريفي على هذه المسألة قائلا: "دائما ما نجري مداورة بين الملاعب. لا بد أن نستفيد من كل المنشآت الموجودة في وجود بطولة مثل السوبر المصري".

أما عن توزيع السعة وطرح التذاكر قال مدير قطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي: "السعة ستكون كاملة. آخر مباريات الدوري وكل المسابقات المحلية أقيمت بسعة كاملة للملاعب".

وأوضح "الحجز سيكون عبر الإنترنت وأسعار التذاكر في متناول الجميع وستطرح مناصفة بين الطرفين. سيتم طرحها من اليوم ونتوقع نفادها خلال أسبوعين".

وتابع "لا زالت الأسعار في طور المناقشة وسنسير على المتعارف عليه في الوطن العربي، حيث سنطرحها بأرقام متوسطة كالعادة ليتمكن الجميع من الحضور".

أما عن دور شعبية الأهلي والزمالك في قرار استضافة البطولة بالإمارات قال العريفي: "نحن نستهدف التواجد بأي حدث رياضي أو عام يربطنا بجمهورية مصر العربية".

وأوضح "قبل أسبوع أعلننا إقامة ماراثون زايد في مصر مع وزير الرياضة أشرف صبحي. المجال الرياضي أرض خصبة بيننا وبين مصر، ولذلك نستمر في استضافة كأس السوبر الذي بدأناه منذ 5 نسخ سابقة".

وتابع "قيمة الفريقين تساعد على ذلك بالطبع، ولكننا قررنا استضافة السوبر قبل تحديد طرفيه".

وأخيرا عن إمكانية عودة كأس السوبر الإماراتي إلى مصر قال العريفي: "هذا أمر يعود إلى الاتحادين الإماراتي والمصري".

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي رسميا إقامة السوبر المصري 2022 بين الزمالك والأهلي في ملعب هزاع بن زايد في 28 أكتوبر المقبل.

وأشار المجلس عبر موقعه الرسمي إلى أن المباراة ستنطلق في تمام التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، أي السابعة بتوقيت القاهرة.

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