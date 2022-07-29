ستيرلينج يسجل.. تشيلسي يفوز على أودينيزي بثلاثية وديا

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 23:30

كتب : FilGoal

تشيلسي

سجل رحيم ستيرلينج أول أهدافه بقميص تشيلسي منذ انضمامه هذا الصيف قادما من مانشستر سيتي.

وفاز تشيلسي على أودينيزي بنتيجة 3-1 خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب النادي الإيطالي "داسيا أرينا".

وسجل نجولو كانتي أول أهداف المباراة في الدقيقة 19 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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وأضاف رحيم ستيرلينج الهدف الثاني لتشيلسي بعد توغل في منطقة جزاء أودينيزي ومتابعة جيدة للكرة المرتدة من حارس المرمى.

وقلص جيرارد دولوفيو النتيجة وسجل هدف أودينيزي في الدقيقة 42 قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

واختتم ماسون ماونت أهداف المباراة وسجل الهدف الثالث للنادي اللندني في الدقيقة 90.

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تشيلسي حقق الفوز الثاني له خلال 4 مباريات ودية ضمن تحضيراته للموسم المقبل 2022-2023.

وخسر تشيلسي على يد أرسنال بنتيجة 4-0 وتشارلوت الأمريكي بركلات الترجيح.

فيما فاز فريق المدرب توماس توخيل على كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة 2-1 وأودينيزي 3-1.

ويفتتح تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 6 من شهر أغسطس المقبل بمواجهة إيفرتون.

ودعم تشيلسي صفوفه بالثنائي كاليدو كوليبالي ورحيم ستيرلنج.

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